Le nocciole sono il cuore di molte eccellenze dolciarie italiane. Dalla celebre Tonda Gentile delle Langhe ai gianduiotti di Torino, fino alla Nutella e ai Ferrero Rocher, questo piccolo frutto è fondamentale per l’industria dolciaria nazionale e un simbolo dell’identità gastronomica del Piemonte.

In questo ultimo periodo, però, in molti hanno dato un allarme che preoccupa produttori e consumatori: la crisi delle nocciole. I prezzi a rialzo delle nocciole, sia quelle prodotte in Italia sia quelle prodotte all’estero, stanno facendo preoccupare molte aziende del settore e prospettano degli aumenti di prezzi di molti prodotti.

Crisi della nocciola e prezzi in rialzo

A settembre a lanciare l’allarme riguardo alle nocciole è stato Cristiano Fini, presidente di Cia – Agricoltori Italiani, che ha parlato di “un’annata nera”. Secondo i dati diffusi da Sky TG24, la produzione di nocciole ha subito un calo del 60%. Nel 2023 la produzione nazionale era già scesa a 102.000 tonnellate, ma nel 2024 la cifra è ulteriormente crollata a 85.000 tonnellate, con un trend negativo che prosegue anche nel 2025. Le cause sono molteplici, ma tutte riconducibili al cambiamento climatico.

Il problema, però, non riguarda solo l’Italia dato che anche la Turchia, primo produttore mondiale, registra difficoltà. Con il crollo del raccolto e la scarsità di materia prima, il prezzo della nocciola potrebbe così raddoppiare rispetto all’anno scorso. In Italia, ad esempio, la nocciola sgusciata è già passata dai 13 euro al chilo del 2023 agli attuali 18-20 euro, e la tendenza resta in crescita.

L’azienda Ferrero, che utilizza oltre il 60% della produzione mondiale di nocciole, ha sospeso temporaneamente gli acquisti dalla Turchia a causa dell’ennesimo aumento dei prezzi. Il colosso di Alba starebbe studiando delle nuove soluzioni per ridurre la dipendenza dall’estero. La difficoltà di approvvigionamento porterebbe, infatti, i prezzi alle stelle e causerebbe un rischio concreto per i prodotti dolciari Made in Italy.

Allarme per il prezzo dei gianduiotti e molti altri prodotti dolciari

L’effetto di questa situazione critica non tarda a farsi sentire. I rincari delle nocciole stanno colpendo tutta la filiera del cioccolato piemontese, a partire dai gianduiotti, fino ai colossi industriali come appunto lo già citata Ferrero. Ma anche nel territorio piemontese la situazione resta complessa. Il cambiamento climatico ma anche le malattie delle piante stanno mettendo sotto pressione i produttori locali.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, in provincia di Cuneo le Camere di Commercio e il centro sperimentale Agrion hanno riunito esperti per studiare soluzioni contro la citospora e altre patologie. La crisi ha però un impatto immediato anche sulle attività locali e sui clienti finali. Il gianduiotto, simbolo della città, è ormai un prodotto di alto livello. Le confezioni artigianali arrivano a costare fino a 50-60 euro al chilo, complice anche l’aumento del prezzo del cacao.

Mentre la crisi mette a dura prova l’intera filiera, una buona notizia arriva dal fronte della tutela del prodotto: la Camera di Commercio di Torino, insieme ai principali maestri cioccolatieri, ha avviato l’iter per il riconoscimento del marchio IGP del gianduiotto. Dopo anni di confronto e una lunga battaglia legale con la multinazionale svizzera Lindt, la domanda di registrazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Questo segna un passo decisivo per la valorizzazione del cioccolatino simbolo del Piemonte.