La nuova apertura di Cracco a Roma premiata dalla Guida Michelin

La nuova apertura di Cracco a Roma entra nella Guida Michelin 2027 e segna una nuova tappa nella geografia gastronomica della Capitale e dintorni

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La nuova apertura di Cracco a Roma entra tra le novità della Guida Michelin 2027, mentre la Capitale e il suo territorio ampliano la propria presenza nella selezione con una serie di nuovi indirizzi destinati a ridisegnare la geografia gastronomica romana.

Perché Cracco entra nella Guida Michelin 2027

Il nuovo progetto romano di Carlo Cracco figura tra i ristoranti che gli ispettori Michelin hanno scelto di inserire nelle anticipazioni dell’edizione 2027. Come riportato dall’’Ansa’, in questi giorni la guida ha progressivamente reso noti sul proprio sito e sull’app diversi nuovi ingressi, in attesa della presentazione ufficiale fissata per il 12 novembre a Piacenza, durante la quale verranno svelate le nuove Stelle e le insegne premiate con il Bib Gourmand.

L’ingresso di Viride rappresenta quindi un primo riconoscimento per l’apertura romana dello chef, anche se al momento la selezione non permette di stabilire quale sarà il giudizio definitivo della Michelin.

L’indirizzo compare infatti nella categoria delle “Novità”, che raccoglie i locali individuati dagli ispettori nel corso delle visite effettuate durante l’anno. Per conoscere l’eventuale attribuzione di una Stella o di un’altra distinzione sarà necessario attendere la presentazione dell’edizione 2027.

Le anticipazioni diffuse dalla guida mostrano una crescita degli indirizzi scelti nella Capitale e nella sua area metropolitana, con nuove segnalazioni che raggiungono il litorale e i Castelli Romani; tra i ristoranti romani compaiono anche Tribuna Campitelli, Metis nel quartiere Mezzocamino e Taverna Trilussa, mentre a Lido di Ostia viene segnalata Osteria Landi.

Il territorio intorno alla città amplia ulteriormente la geografia delle nuove entrate. Fiumicino compare con Mare Bistrot, nuova insegna della famiglia Pascucci, mentre Castel Gandolfo porta in guida Tinello Bistrot.

Sono presenti anche Pasqualina a Frascati, L’Acqua Bulle a Grottaferrata, Avus a Marino e Osteria Saint Martin a Zagarolo; una distribuzione che, nelle anticipazioni Michelin, restituisce una scena gastronomica sempre meno concentrata esclusivamente nel centro della Capitale.

Quali sono le altre novità Michelin 2027

Le anticipazioni della Guida Michelin Italia 2027 attraversano però numerose regioni e comprendono ristoranti molto diversi per storia e impostazione. Tra le aperture più rilevanti figura Terrae by Iside De Cesare a Firenze, ospitato all’interno di Tivoli Palazzo Gaddi. Il progetto nasce dall’incontro tra la chef, già legata al ristorante La Parolina nella Tuscia, e il resident chef Salvatore Canargiu, con una proposta costruita intorno al rapporto tra Toscana e Lazio.

Firenze registra anche l’ingresso di Akira Back, mentre nell’area metropolitana compare Podere Giglio a Empoli. Al Nord le nuove selezioni toccano Piemonte, Lombardia e Veneto, con indirizzi come Casa Vicina a Ivrea, Partage a Rivarolo Canavese, Balzi Rossi a Ventimiglia e Il Ginkgo a Cremona. Nell’elenco trovano spazio anche ristoranti di Pavia, Bergamo e dell’area bresciana, a conferma di una ricognizione che interessa sia grandi città sia centri più piccoli.

Le novità proseguono lungo la penisola: in Puglia entrano Saleblu a Monopoli e Da Tuccino a Polignano a Mare, mentre Matera compare con Aroma e Radino Wine Bistrot. Palermo aggiunge Charleston by Giovanni Solofra e Osteria Mercede. Tra le segnalazioni più particolari dell’edizione 2027 emerge inoltre Lampedusa, che conquista due nuovi ingressi con Borgo Cala Creta-Giardino Arabo e La Nigra.

La selezione finora resa pubblica rappresenta soltanto un’anticipazione della nuova edizione, mentre resta aperta la partita per i riconoscimenti più attesi della ristorazione italiana.