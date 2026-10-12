A Santarcangelo di Romagna apre Vistamare, il progetto di Carlo Cracco e della moglie Rosa Fanti che comprende camere con vista e cucina romagnola

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Tra le colline di Santarcangelo di Romagna, Carlo Cracco e la moglie Rosa Fanti hanno dato il via ad un nuovo particolare progetto. Si chiama Vistamare ed è un complesso che riunisce ospitalità, ristorazione e produzione di prodotti agricoli legati alla terra, in un casale storico circondato dalle colline romagnole. Un’iniziativa che segna un nuovo capitolo per lo chef vicentino.

Vistamare, il nuovo progetto di Carlo Cracco e Rosa Fanti

Carlo Cracco è uno degli chef italiani più conosciuti anche a livello internazionale. La sua notorietà è cresciuta non solo per la sua bravura in cucina ma anche grazie alla partecipazione a programmi tv come MasterChef Italia. Il 2026 è stato per lo chef Cracco un anno speciale, ricco di nuove tappe professionali. A Roma ha aperto il Corinthia, hotel di lusso che ospita Viride by Carlo Cracco. L’offerta gastronomica è firmata dallo chef e affidata in cucina ad Alessandro Buffolino. Il ristorante compare anche tra le nuove insegne segnalate dalla Guida Michelin nell’edizione 2027.

In Sardegna, al Forte Village, il Ristorante Cracco è tornato per la stagione estiva. Per questa esperienza Carlo Cracco è stato affiancato da Matteo Baronetto, chef con cui condivide un percorso professionale. Infine, in questo autunno è decollato il progetto dell’agriturismo Vistamare. Come si legge dal sito internet ufficiale della struttura si tratta di un ampliamento delle attività della tenuta agricola che Cracco e la moglie Rosa Fanti hanno aperto a Santarcangelo di Romagna. Nata come azienda agricola, con una produzione destinata anche ai ristoranti dello chef Cracco, ora Vistamare ha allargato i suoi servizi anche all’accoglienza e alla ristorazione.

La scelta della Romagna e di questa località non è casuale dato che Rosa Fanti è originaria di Santarcangelo. Cracco, invece, ha detto più volte di essere legato alla Romagna perché l’ha frequentata sin da quando era bambino. La struttura si trova sulle colline di Santarcangelo, in provincia di Rimini. Il nome Vistamare richiama il panorama dato che qui lo sguardo abbraccia la campagna romagnola e, quando il cielo è limpido, anche la costa adriatica.

Il nucleo dell’agriturismo è un edificio settecentesco rurale, recuperato per accogliere quattro camere. All’interno, gli spazi comuni sono stati ripensati per mantenere il carattere di una casa di campagna e offrire un soggiorno raccolto. All’esterno ci sono una piscina e una terrazza panoramica. Tutto il complesso è poi circondato dal verde e dalla quiete delle colline romagnole. Per ora non sono noti i costi del soggiorno, ma dal sito ufficiale si legge che è possibile prenotare via mail o chiamando.

Vistamare a Santarcangelo: agriturismo, ristorante e azienda agricola

Acquistata nel 2019 da Carlo Cracco e Rosa Fanti, l‘agriturismo Vistamare, come già accennato, era nato come azienda agricola. Dalle informazioni già condivise da chef Cracco si sa che la proprietà dovrebbe estendersi per circa 18 ettari e comprendere vigneti, uliveti, un orto e alberi da frutto. Tra i prodotti ci sarebbero frutti come pesche, cachi e ciliegie ma anche diversi ortaggi destinati anche alle cucine dei ristoranti dello chef. In seguito, la produzione si è ampliata con olio, vino biologico, confetture e conserve di frutta.

Questa attività agricola resta al centro del progetto anche con l’apertura dell’agriturismo. La tenuta Vistamare, infatti, oltre ai beni qui coltivati ora presenta anche le attività di accoglienza e cucina. Il ristorante, con 30 coperti interni, è concepito come una prosecuzione dell’azienda: i prodotti della tenuta e il ritmo delle stagioni orientano il menu che si ispira alle tradizioni romagnole. Insieme alla ristorazione si è aggiunta anche la possibilità di soggiornare nella struttura tra vigneti, ulivi e alberi da frutto.