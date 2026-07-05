Cracco inaugura ristorante al Forte Village: cosa si sa sul menu

Chef Carlo Cracco inaugura, assieme a chef Matteo Baronetto, il nuovo "Ristorante da Cracco" al Forte Village di Cagliari in Sardegna

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Carlo Cracco inaugura la nuova stagione del suo ristorante al Forte Village, in Sardegna, con una novità che interessa molto il mondo dell’alta cucina italiana: il ritorno ai fornelli con Matteo Baronetto. I due chef, legati da una lunga storia professionale, tornano a cucinare insieme da quest’estate nel resort di Santa Margherita di Pula.

Il nuovo ristorante al Forte Village di Cracco e Baronetto

Il ‘Ristorante da Cracco’ al Forte Village non nasce come un semplice pop-up estivo, ma come un nuovo progetto dello chef vicentino. Il resort sardo Forte Village, affacciato sulla costa di Santa Margherita di Pula, a sud di Cagliari, da anni costruisce la propria fama anche attraverso la ristorazione di alto livello. Accanto agli hotel, alle ville, alle suite, alle piscine e alla spa, il Forte Village propone infatti un’ampia offerta gastronomica, con numerosi ristoranti e bar attivi nella stagione estiva.

In questo contesto si inserisce il progetto firmato dallo chef Cracco, ospitato in una terrazza sul mare che sarà aperto solo a cena. La proposta ufficiale parla di cucina italiana interpretata attraverso la visione dello chef, con un equilibrio tra tradizione e innovazione. Inoltre, un’attenzione particolare sarà rivolta agli ingredienti locali e alla gastronomia del Mediterraneo.

La vera novità di questo progetto, però, è la presenza di Matteo Baronetto, chef di origini torinesi che è uno dei nomi più noti dell’alta cucina italiana. Come raccontato in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Cracco e Baronetto tornano sotto la stessa insegna dopo molti anni. Baronetto, infatti, era stato sous chef presso il Ristorante Cracco fino al 2013, quando ha lasciato Milano per tornare a Torino, dove ha guidato il ristorante Del Cambio fino al 2025. Prima ancora, la loro storia professionale era iniziata negli anni Novanta all’Albereta di Gualtiero Marchesi.

Il ritorno al lavoro insieme dei due famosi chef ha, quindi, un valore importante che va oltre l’operazione stagionale. Baronetto, nell’intervista, definisce questa reunion “accattivante, sfidante”. Chef Cracco, da parte sua, parla di Baronetto come di una “persona di famiglia”.

Cosa si sa sul menu del Ristorante da Cracco al Forte Village

Al momento non sono stati comunicati né tutti i piatti definitivi né eventuali prezzi del percorso culinario. Quello che è emerso è che il menu del nuovo Ristorante da Cracco al Forte Village sarà ispirato alla Sardegna. Dalle parole di Cracco e Baronetto emerge piuttosto l’idea di una cucina che parte dalla tradizione culinaria dell’isola e dai suoi prodotti per realizzare una proposta personalizzata.

Tra gli elementi già anticipati c’è il tuorlo marinato, una delle idee nate nel percorso comune dei due chef. È un dettaglio importante perché lega il nuovo menu alla collaborazione professionale tra Carlo Cracco e Matteo Baronetto. Accanto a questo elemento identitario ci saranno i grandi prodotti sardi e mediterranei. Baronetto nell’intervista al ‘Corriere’ cita bottarga, tonno, pane carasau e pomodoro camone.

Chef Cracco, invece, ha spiegato: “Matteo è molto sensibile, si lascia ispirare da tutto quello che ha attorno. Osserva, studia, guarda, impara. Poi trasforma tutte queste suggestioni in qualcosa che gli, ci appartiene. E non ci sarà giorno in cui non troveremo prodotti eccellenti da cui attingere.”