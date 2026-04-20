In occasione della Milano Design Week, la città ospita molti eventi gratuiti ed installazioni da visitare: ecco gli appuntamenti del Fuorisalone 2026

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La Milano Design Week, uno degli appuntamenti internazionali più attesi dell’anno, porta in città decine di mostre e installazioni da visitare. Mentre il Salone del Mobile si svolge nei padiglioni di Rho Fiera, dal 20 al 26 aprile 2026, in contemporanea si tiene il Fuorisalone: una lunga serie di eventi collaterali che animano le vie di Milano in una vera e propria mostra a cielo aperto, tra design, tecnologia e innovazione. Molti appuntamenti sono gratuiti, ad accesso libero per tutti gli appassionati del settore: scopriamo i più interessanti.

Gli eventi gratuiti del Fuorisalone 2026 per la Milano Design Week

In occasione del Salone del Mobile 2026, la città di Milano ospita decine di eventi legati al design – e non solo: è il Fuorisalone, che coinvolge non solamente professionisti ed esperti del settore, ma anche residenti e turisti, o semplici curiosi. Tra gli appuntamenti gratuiti da non perdere, ci sono senza dubbio quelli del BASE Milano, centro culturale di via Bergognone. La mostra “We Will Design – Hello Darkness” è un’esposizione di oltre 80 designer internazionali, che porta l’attenzione sui temi della sostenibilità urbana. Contemporaneamente, va in scena anche “The sound of premium”, un’esperienza sensoriale a libero accesso che accende i riflettori sul problema dell’inquinamento acustico.

Presso la Statale di Milano, invece, si tiene la mostra “Interni Materiae”: il chiostro dell’università si trasforma in un laboratorio sensoriale con installazioni gigantesche, architetture originali e giochi di luce, alla scoperta dei materiali e del design sostenibile. La Radisson Collection organizza un’esperienza davvero curiosa, un tour del design urbano a bordo di un tram (in partenza da Piazza Fontana), con la collaborazione di cinque designer d’eccezione che illustrano i segreti di Milano. L’Adi Design Museum ospita un evento per le famiglie, organizzato da Chicco: si tratta di un’installazione basata sulla linea Meraviglia, con laboratori gratuiti per i più piccini organizzati tra il 25 e il 26 aprile 2026.

Le installazioni da vedere a Milano per il Fuorisalone 2026

Il Fuorisalone 2026 non è solo mostre ed eventi, ma anche tantissime installazioni gratuite da visitare mentre si passeggia per la città di Milano. Torna, ad esempio, la “Città delle idee” di Studio MCA, che apre al pubblico le porte della storica sede del “Corriere della Sera”: decine di palazzi in miniatura realizzati con stampanti 3D sono in esposizione, e i blocchi che li compongono verranno poi distribuiti in dieci piazze milanesi, al termine della Milano Design Week. Il Brera Design District ospita invece la “Miss Chiquita House”, un percorso immersivo dall’atmosfera pop firmato dall’artista cinese Jiaqi Wang.

Il quartiere Portanuova si trasforma in un laboratorio a cielo aperto, con le installazioni di Andrea Olivari: si tratta del progetto “Blooming Imperfection – Relationships in Progress”, con sculture situate presso Piazza Gae Aulenti, corner fotografici e il Flower Bar in Piazza Alvar Aalto. Il Sottoportico dell’Università degli Studi di Milano diventa protagonista del progetto “Metropac”, organizzato dall’Accademia della Moda Iuad, con un’installazione in tre sezioni interconnesse che reinterpreta il linguaggio dei videogiochi in chiave digitale. In Piazza San Babila, Progetto CMR conduce il pubblico alla scoperta di “CAMERA – Inside the Lens”, un’installazione immersiva che offre una visione inedita del Duomo di Milano, con l’obiettivo di riconnettersi alla città e rallentare i ritmi frenetici della vita urbana.