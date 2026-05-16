Il lago Ghedina è al centro di discussioni dato che il livello dell’acqua è diminuito in modo anomalo e ciò starebbe danneggiando le attività locali

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Il lago Ghedina è da sempre uno degli scorci più suggestivi delle Dolomiti bellunesi. Immerso nei boschi a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, questo piccolo lago alpino negli anni è diventato una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di montagna grazie alla sua atmosfera e al panorama spettacolare che lo circonda. Negli ultimi mesi, però, il lago è finito al centro dell’attenzione per una situazione molto diversa dal solito. Il livello dell’acqua si è infatti abbassato drasticamente e oggi il bacino appare quasi dimezzato rispetto al passato. Le immagini diffuse sui social e sui giornali hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando preoccupazioni.

Il Lago di Ghedina è quasi senz’acqua

Il lago di Ghedina si trova nella zona nord-est di Cortina d’Ampezzo, immerso in un’area molto frequentata da chi cerca percorsi naturalistici e paesaggi tipici delle Dolomiti. Pur essendo di dimensioni relativamente contenute, questo specchio d’acqua è diventato negli anni uno dei luoghi più fotografati della zona. Negli ultimi mesi il livello dell’acqua si è abbassato in maniera anomala e il lago non è più riuscito a tornare alla sua condizione originaria. La vicenda è diventata rapidamente un caso mediatico anche perché il lago rappresenta uno dei simboli naturalistici dell’area.

Le immagini del bacino quasi svuotato hanno colpito moltissimo chi era abituato a vedere il Ghedina pieno e circondato dall’acqua. Secondo quanto riportato da ‘Adnkronos’, all’origine del problema ci sarebbe una combinazione di fattori, tra cui un’anomalia nel sistema di prelievo dell’acqua collegato alla pista da bob usata durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La situazione sarebbe peggiorata ulteriormente perché il terreno del lago, rimasto troppo a lungo privo del normale livello idrico, avrebbe subito alterazioni importanti.

Alcuni esperti ipotizzano infatti la formazione di crepe e spaccature nel fondale che oggi impedirebbero all’acqua di tornare stabilmente ai livelli storici. Il rischio maggiore riguarda proprio l’arrivo dell’estate. Con temperature più elevate e una maggiore evaporazione, il livello del lago potrebbe abbassarsi ancora di più nei prossimi mesi.

Le preoccupazioni sul lago di Ghedina

A raccontare la situazione più critica è stato soprattutto Antonio Saliola, titolare dello storico ristorante Saliola al lago Ghedina. In un’intervista rilasciata ad ‘Adnkronos’ ha spiegato quanto il problema stia incidendo non soltanto sul paesaggio ma anche sull’economia locale. “L’acqua del lago si è svuotata e il bacino non si è più riempito: oggi il livello dell’acqua è fermo a metà e non riesce più a salire.”

Il ristoratore ha poi evidenziato le conseguenze economiche della vicenda: “A oggi abbiamo perso il 25% del fatturato, abbiamo registrato la disdetta anche di due matrimoni qui da noi, per non parlare della Pasqua: è andata malissimo. Zero, zero, zero”. Parole molto forti che mostrano quanto il lago Ghedina rappresenti anche un elemento per il turismo locale e per l’attrattività dell’intera zona di Cortina. Secondo Saliola, molti visitatori oggi arrivano fino al lago ma decidono di non fermarsi più dopo aver visto le condizioni del bacino.

Il titolare del ristorante ha inoltre spiegato che il problema sarebbe nato durante i lavori e le necessità di approvvigionamento idrico legate alla pista da bob olimpica. Un altro passaggio particolarmente significativo riguarda le conseguenze ambientali: “È marcito l’humus, il composto organico fondamentale per la fertilità del terreno lacustre, che concorre alla struttura del suolo e alla ritenzione idrica del bacino.” Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, che sempre ad Adnkronos ha dichiarato che “eventuali perdite non sono di competenza dell’amministrazione”.