Arriva nientemeno che dall'Australia una ricetta dedicata ai grandi campioni del tennis: sono gli spaghetti alla Berrettini, tanto amati anche da Sinner

È in onore di Matteo Berrettini, grandissimo campione italiano, e del tennis in generale che dall’Australia arriva un piatto davvero speciale, ideato da un ristoratore di origini emiliane che ha portato la sua cucina tradizionale nella città di Melbourne. Stiamo parlando degli spaghetti alla Berrettini, una ricetta tanto semplice quanto gustosa, che ha già conquistato il palato di tutti gli avventori del locale australiano. A quanto pare, ha fatto breccia persino nello stomaco di Jannik Sinner, che ha confermato in prima persona: la rivalità con il suo collega è solo sul campo e non arriva anche a tavola. Scopriamo qualcosa in più.

La ricetta degli spaghetti alla Berrettini

L’idea di dedicare un piatto di pasta al tennis arriva da Francesco Rota, chef modenese ormai da anni trasferitosi in Australia. È il titolare della Trattoria Emilia, storico ristorante di Melbourne, dove si serve una cucina rigorosamente italiana: pasta fresca fatta a mano, salumi e formaggi, ricette tipiche emiliane come lo gnocco fritto e le tigelle, ma anche l’immancabile tiramisù. Lo chef Rota ha recentemente introdotto nel suo menù anche gli spaghetti alla Berrettini, che in questi giorni dedicati agli Australian Open hanno attirato l’attenzione dei più curiosi. Di cosa si tratta?

La ricetta degli spaghetti alla Berrettini è di una semplicità disarmante, eppure (o forse proprio per questo) è in grado di conquistare anche i palati più esigenti. Non è altro che una pasta al pomodoro: il ragù è realizzato con una formula “segreta”, di cui lo chef non ha voluto rivelare i dettagli, e il piatto è infine condito con una spolverata di Parmigiano Reggiano e qualche foglia profumata di basilico. Niente di più semplice e genuino, una pasta che piace a grandi e piccini, e che fa impazzire anche i vip.

In molti, infatti, stanno affollando Melbourne in questo gennaio 2026: è il momento degli Australian Open, che alla Trattoria Emilia sono davvero sentiti. “Amiamo questo periodo dell’anno. Il tennis porta persone meravigliose e vibrazioni ancora migliori. La città diventa ancora più vibrante, l’energia è elettrica e alcune delle nostre persone preferite sono in città per le partite. Vediamo volti familiari tornare anno dopo anno, come vecchi amici che tornano a casa” – si legge sul profilo social del ristorante.

Jannik Sinner e gli spaghetti alla Berrettini

Tra i tanti che hanno assaggiato gli spaghetti alla Berrettini, in effetti, c’è anche Jannik Sinner: il grande campione italiano di tennis sembra essere un frequentatore abituale della Trattoria Emilia, dove si reca spesso durante le competizioni degli Australian Open. Il tennista è ormai di casa, proprio come tanti altri personaggi famosi che sono soliti mangiare qualche prelibatezza italiana preparata dallo chef Francesco Rota. E, come egli stesso ha confermato in un’intervista, gli spaghetti alla Berrettini sono proprio una leccornia: “La pasta era molto buona”.

Qualcuno aveva addirittura sospettato che, per Sinner, questa ricetta fosse diventata parte di un rituale pre-partita. Ma il campione ha ammesso che, se in effetti in campo è un po’ scaramantico e ha la sua routine da rispettare, al di fuori ama spesso cambiare – anche a tavola, a quanto pare. Gli spaghetti alla Berrettini restano comunque un piatto molto gustoso, che di tanto in tanto ama ordinare alla Trattoria Emilia. Certo, è dedicato al suo rivale, ma questo non sembra colpirlo più di tanto: Sinner e Matteo Berrettini sono grandi amici al di fuori del campo, oltre ad essere due dei più grandi atleti italiani conosciuti a livello mondiale.