Sono state segnalate alcune scie verdi luminose che hanno rischiarato il cielo sopra Milano, di cosa si tratta? Ecco le ipotesi che spiegano questo fenomeno

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Nella rovente serata estiva di martedì 7 luglio 2026, qualcosa ha attirato la curiosità di chi si trovava a Milano: nel cielo, tra le nuvole grigie, sono apparse misteriosamente delle scie verdi luminose. In tanti hanno registrato questo fenomeno, condividendo poi sui social le foto e i video catturati alzando lo sguardo verso il cielo. Ed è subito partita la caccia alla spiegazione più plausibile: cosa può aver provocato la comparsa di queste scie dal colore così particolare? Scopriamo qualcosa in più.

Avvistate scie verdi nel cielo a Milano

Il cielo è spesso una tela che accoglie spettacoli affascinanti, a volte facilmente spiegabili, altre a dir poco misteriosi: ed è proprio appartenente a quest’ultima categoria ciò che è accaduto nei giorni scorsi a Milano, suscitando grande curiosità nei tanti che hanno avuto la fortuna di ammirare un bizzarro fenomeno. Stiamo parlando delle scie luminose che hanno solcato la volta celeste nella serata di martedì 7 luglio 2026, caratterizzate da un bagliore verde-azzurrino che non è certo passato inosservato.

Come rivela “MilanoToday”, sono state moltissime le segnalazioni dei cittadini di Milano che hanno assistito all’apparizione di queste scie in cielo: alcuni hanno persino registrato foto e video, che inevitabilmente hanno fatto il giro del web. Nonostante il clima non fosse particolarmente favorevole, a causa delle nubi che coprivano la città, non è difficile notare il bagliore che segnala un fenomeno astronomico di cui non si conoscono ancora le cause. Nonostante la curiosità, infatti, non sono ancora state date spiegazioni ufficiali sulla provenienza delle scie luminose.

Cosa provoca scie verdi luminose in cielo

In attesa di qualche conferma ufficiale, non resta che azzardare qualche ipotesi per giustificare la comparsa delle scie verdi nel cielo sopra Milano. La spiegazione più semplice – e sicuramente più prosaica – non ha nulla a che fare con l’astronomia: è infatti possibile che il bagliore non fosse altro che il riflesso di qualche puntatore laser utilizzato comunemente durante gli eventi musicali o altri appuntamenti di interesse culturale. Con le nuvole e la foschia, questi laser sono facilmente osservabili in cielo.

Decisamente più affascinanti sono le ipotesi astronomiche. Non è raro osservare scie luminose nel cielo notturno, come si evince dalle tantissime segnalazioni che si registrano in tutta Italia (e nel mondo) ad intervalli piuttosto regolari. Due spiegazioni sono le più convincenti: una riguarda il passaggio di una meteora, corpo celeste proveniente dallo spazio che, nell’entrare in contatto con l’atmosfera terrestre, genera grande attrito e si “incendia”, dando vita ad un bagliore affascinante ben visibile dal nostro pianeta.

Quando la scia, che può assumere tonalità verdi-azzurrine a causa dell’evaporazione di minerali come il nichel o il magnesio, è particolarmente luminosa si parla di “bolide”. Nella maggior parte dei casi, le meteore si disintegrano completamente durante il loro viaggio, sebbene talvolta qualche frammento raggiunga la terra – ed è allora che parte l’immancabile caccia al meteorite. Un’altra possibilità è invece che il bagliore sia stato provocato dal rientro nell’atmosfera di detriti spaziali, ovvero di materiale artificiale in orbita attorno al pianeta: possono essere pezzi di satelliti in disuso, vecchi razzi o qualsiasi altro tipo di “spazzatura” generata dalla colonizzazione umana dello spazio. Anche in questo caso, il contatto con l’atmosfera genera una scia luminosa facilmente visibile.