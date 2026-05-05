Cosa si mangia agli Internazionali di Roma: novità Crazy Pizza

Dalla pizza di Briatore ai piatti dello chef stellato Andrea Aprea, passando per il Prosecco: cosa si mangia agli Internazionali di Roma del 2026

Gli Internazionali di tennis, oltre a ospitare alcuni dei campioni più forti del ranking, rappresentano un’occasione unica per mettersi in mostra: il Foro Italico diventa vetrina internazionale anche per il settore del food and beverage, con marchi pregiati pronti a mettersi in mostra.

Cosa si mangia agli Internazionali di Roma

Ogni anno gli Internazionali di tennis richiamano migliaia di spettatori a Roma: se sulle tribune vige la regola del silenzio, come da tradizione durante i match, nelle zone comuni del Foro Italico come le lounge e la Fan Village il clima è quello della festa.

E le bollicine sono il modo migliore per festeggiare: non a caso il Prosecco Doc è Official Sparkling Wine della manifestazione, ruolo che ricoprirà fino all’edizione del 2028. Le atlete e gli atleti che saliranno sul podio dei vari tornei (singolare, doppio e doppio misto) brinderanno con le bollicine italiane più famose nel mondo dello sport, già presenti alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Anche la cucina stellata è protagonista lungo la rinnovata venue del Foro Italico, dove si accendono i fornelli dell’Andrea Aprea Bistrot: lo chef dell’omonimo ristorante da due Stelle della Guida Michelin porta tutti i suoi sapori nel tempio italiano del tennis, con un menu alla carta sia per l’ora di pranzo che per la cena.

Un sodalizio, quello tra Aprea e gli Internazionali, presentato così dal celebre chef: “Il tennis come la cucina è fatto di precisione, ritmo e ricerca dell’equilibrio – le parole di chef Andrea Aprea riportate da ‘Repubblica’ – essere agli Internazionali con il Bistrot significa portare la nostra visione gastronomica in un luogo simbolo dello sport italiano, attraverso una proposta pensata per offrire agli ospiti un’esperienza autentica, contemporanea e profondamente italiana”.

Crazy Pizza di Briatore agli Internazionali di tennis

Un’altra novità del torneo di quest’anno riguarda il Crazy Pizza di Flavio Briatore: l’insegna dell’imprenditore piemontese, per tutta la durata della manifestazione, è presente nel Fan Village con il suo marchio di fabbrica, lo spettacolo di ‘spinning show’.

Fino al 17 maggio Crazy Pizza ha allestito un pop up all’interno del Fan Village degli Internazionali d’Italia. Come si legge sul sito ufficiale del marchio di Briatore, “tra un match e l’altro, l’esperienza continua fuori dal campo con una selezione signature di pizze, specialità italiane e ingredienti di alta qualità. L’iconico Spinning Show trasforma ogni pausa in un momento veloce, divertente e imperdibile”.

Nel menu degli Internazionali di tennis ci sono le tradizionali pizze di Crazy Pizza, dalla Margherita alla Bufala, ma anche piatti di pasta come il tagliolino al pomodoro e le tagliatelle alla bolognese; tra i dessert troviamo il tiramisù al minuto e la Crazy Cake.

I partner degli Internazionali di tennis

L’edizione 2026 del torneo romano segna anche il debutto ufficiale della partnership tra Venditti Food con Avolta e Autogrill. Tra i partner del torneo, come riportato da ‘Repubblica’, troviamo, tra gli altri, anche Algida, Auricchio, Fage, Peroni Nastro Azzurro, Rummo, Lavazza e Villa Antinori.

Gli Internazionali d’Italia 2026 vanno in scena dal 5 al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Per quanto riguarda il torneo maschile, l’assenza di Carlos Alcaraz per infortunio alimenta le speranze di successo per Jannik Sinner, sconfitto proprio in finale dallo spagnolo un anno fa. I tifosi azzurri sperano di poter rivedere il trionfo di un tennista italiano che sulla terra rossa della Capitale manca dal 1976, quando Panatta sconfisse l’argentino Vilas.

Al tempo stesso, si spera in un bis di Jasmine Paolini nel singolare femminile: la tennista affronta il torneo di quest’anno da campionessa in carica, dopo la vittoria in finale nel 2025 contro la statunitense Coco Gauff, battuta in due set (6-4, 6-2).