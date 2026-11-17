Nuovo progetto per chef Cracco che a Cortina ha deciso di aprire il ristorante Cracco all'Ancora Hotel che è gestito dall'imprenditore Renzo Rosso

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Carlo Cracco porta la sua cucina a Cortina d’Ampezzo con un nuovo progetto ospitato in uno degli alberghi più conosciuti della località. L’iniziativa riguarda sia il ristorante sia il bar dell’Hotel Ancora e accompagnerà la stagione invernale con una proposta ispirata alla montagna. Tra i primi piatti annunciati ci sarebbe anche una versione alpina di una preparazione storica dello chef.

Cosa si mangia al ristorante di Cracco all’Ancora a Cortina

Dal 4 dicembre 2026 al 30 marzo 2027 Carlo Cracco firmerà l’offerta gastronomica dell’Hotel Ancora, nel centro di Cortina d’Ampezzo. L’Hotel Ancora, albergo riaperto nel giugno 2025 dopo un intervento di rinnovamento voluto dall’imprenditore Renzo Rosso, è in realtà una storica struttura risalente al 1826. Questo nuovo progetto prevede una collaborazione stagionale in due spazi: l’Ancora Ristorante by Carlo Cracco e l’Ancora Bar by Carlo Cracco. Lo chef sarà così presente durante la stagione sciistica con una proposta che accompagnerà i clienti nei diversi momenti della giornata, dalla colazione fino alla cena.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, la cucina di montagna sarà il punto di partenza di questo nuovo progetto, con ingredienti e sapori legati al territorio delle Dolomiti. Tra le portate annunciate c’è il famoso uovo dello chef reinterpretato con polenta di amaranto e tartufo nero. Nel menu ci sarà anche il cordon bleu alla milanese, un riferimento a Milano, città in cui Cracco lavora da anni. Tra le proposte dolci è stato anticipato il panettone dello chef. La carta, poi, seguirà la disponibilità stagionale e il lavoro dei piccoli produttori locali.

Oltre al ristorante ci sarà anche un bar, Ancora Bar by Carlo Cracco, che accoglierà gli ospiti durante tutto l’arco della giornata. Il locale è caratterizzato da una terrazza, affacciata sul famoso Corso Italia, che è indicata come uno dei punti di ritrovo per l’aperitivo.

Le dichiarazioni di Carlo Cracco sul progetto all’Ancora

Cortina rappresenta per Carlo Cracco una nuova tappa legata alla sua carriera che in questi giorni è stata segnata dalla notizia della chiusura del suo ristorante a Portofino. Cracco a Portofino, che aveva ottenuto anche la Stella Michelin, in realtà non chiude per sempre ma cambia solo location e si sposta a Rapallo. Nel contempo, lo chef di origini venete è pronto per questa nuova avventura a Cortina, una delle località più famose delle Dolomiti.

Al ‘Corriere della Sera’, Cracco ha spiegato che l’idea è di andare oltre il semplice ristorante: “Un’esperienza di ospitalità e convivialità pensata da me per accompagnare gli ospiti durante tutta la giornata, dalla colazione all’après-ski, fino alla cena e ai momenti più informali.” Lo chef ha poi chiarito il rapporto tra la proposta gastronomica e l’identità locale: “La montagna ha un’identità gastronomica molto forte fatta di prodotti, tradizioni e sapori riconoscibili. Il nostro obiettivo è rispettarla e valorizzarla, rileggendola con il nostro linguaggio e introducendo anche alcuni piatti che fanno parte della mia storia professionale.”

Cracco ha parlato anche del rapporto personale con Renzo Rosso, sottolineando le origini venete condivise e l’interesse per progetti legati al territorio: “Con Renzo ci lega un’amicizia di lunga data, ma soprattutto condividiamo molti valori: le nostre origini venete, il rispetto per il territorio, la passione per il lavoro fatto bene e la curiosità di sperimentare senza perdere il legame con le proprie radici.”