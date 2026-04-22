Cosa mettono gli italiani nelle cassette di sicurezza

Tutti i retroscena sulle cassette di sicurezza degli italiani nelle banche e non solo: quante sono, quanto costano e quali oggetti custodiscono

Silvio Frantellizzi Giornalista Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.