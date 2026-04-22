Cosa mettono gli italiani nelle cassette di sicurezza
Tutti i retroscena sulle cassette di sicurezza degli italiani nelle banche e non solo: quante sono, quanto costano e quali oggetti custodiscono
La rapina ai danni delle cassette di sicurezza all’interno di una banca di Napoli, avvenuta il 16 aprile del 2026, ha riacceso l’interesse nei confronti di questa pratica di custodia dei beni di valore, utilizzata da molti italiani.
Quante sono e quanto costano le cassette di sicurezza in Italia
Dati ufficiali sul numero delle cassette di sicurezza presenti in Italia non esistono, ma ci sono comunque delle stime che possono rendere l’idea: come riportato dal ‘Corriere della Sera’, dovrebbero essere circa un milione, tra quelle nei caveau degli istituti bancari e quelle delle società private di sicurezza.
Difficile fare una stima del valore totale dei beni messi in custodia: anni fa un pubblico ministero ipotizzò che potessero contenere tra i 150 e i 200 miliardi di euro, ma si tratta di cifre che rientrano, per l’appunto, nel campo delle ipotesi.
I costi delle cassette di sicurezza variano da un minimo di 10 euro a oltre 150 euro al mese, ma tutto dipende dalle dimensioni, dal livello di protezione, dagli istituti bancari e dalle società che offrono il servizio. Nei casi delle banche, solitamente il canone viene addebitato sul conto corrente e spesso include anche una copertura assicurativa.
Oltre al prezzo della cassetta di sicurezza, possono esserci dei costi aggiuntivi per l’accensione del rapporto, e altri di natura pratica come quelli relativi all’apertura forzata o alla sostituzione delle chiavi, in alcuni casi però inclusi nelle offerte. Le assicurazioni possono variare dai 10.000 fino ai 100.000 euro e oltre, a seconda del contratto sottoscritto.
Cosa c’è nelle cassette di sicurezza degli italiani in banca
Nelle cassette di sicurezza degli italiani in banca si può trovare un po’ di tutto: da oggetti dal valore indiscusso come orologi e preziosi, ad altri che possono avere un valore affettivo.
Non mancano le cassette che custodiscono denaro contante, anche se questa pratica è diffusa più all’estero che in Italia. Nel nostro Paese si tende maggiormente a depositare i contanti nei conti correnti, utilizzando le cassette per altri scopi.
Gli orologi di lusso vanno per la maggiore, così come gioielli, collane e bracciali d’oro. Già, l’oro: c’è chi utilizza le cassette di sicurezza anche per tenere al sicuro i lingotti d’oro, considerati come il bene rifugio per eccellenza, perfetti per proteggere il proprio capitale dall’inflazione e dalle crisi economiche.
Vanno per la maggiore anche documenti riservati di vario tipo come i testamenti, insieme a oggetti decisamente più originali: c’è chi in una cassetta di sicurezza ha messo la foto della propria amante. D’altronde la banca non è tenuta a sapere cosa c’è dentro.
Tra gli oggetti più curiosi presenti nelle cassette di sicurezza c’è sicuramente la maglia della ‘Mano de Dios’ di Diego Armando Maradona: si tratta della divisa dell’Argentina che il ‘Pibe de Oro’ indossò durante la partita del Mondiale del 1986 contro l’Inghilterra.
Un match diventato leggenda per la straordinaria prestazione di Maradona che mise a segno una doppietta indelebile: prima andò in rete con la mano, beffando il portiere Peter Shilton, poi prese palla da centrocampo, dribblò tutta la difesa avversaria, saltò anche lo stesso Shilton e insaccò nella porta inglese per quello che è passato alla storia come “il gol del secolo”.
Il fortunato proprietario della maglietta di Maradona è un collezionista appassionato di cimeli del calciatore argentino: per tenerla al sicuro, ha deciso di metterla sotto custodia in una cassetta di sicurezza, dichiarandolo a tutti, Fisco compreso.
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