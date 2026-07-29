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Cosa mangiano i vip in vacanza in Italia: tutti i retroscena

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Viaggio alla scoperta di cosa mangiano i vip in vacanza tra le località più belle d’Italia: Da Dua Lipa a Jessica Alba, passando per Helen Mirren e per le celebrità di casa nostra.

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