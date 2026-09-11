Cosa hanno fatto i Me contro Te dopo le nozze: la festa a Bergamo

La famosa coppia de "I Me contro Te", dopo il matrimonio celebrato con i fan a Milano, ha tenuto una festa anche a Bergamo in un luogo speciale

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Luì e Sofì, i due protagonisti dei Me contro Te, hanno trasformato le loro nozze in uno degli eventi più seguiti dell’anno dal pubblico dei giovanissimi. Dopo la cerimonia-spettacolo organizzata a Milano davanti a migliaia di fan, Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno proseguito i festeggiamenti lontano dal palco. La destinazione scelta è stata Bergamo, dove la coppia ha concluso una giornata in una location panoramica.

Me contro Te e la festa a Bergamo dopo il matrimonio

I Me contro Te sono Luigi Calagna e Sofia Scalia, conosciuti da milioni di bambini con i nomi di Luì e Sofì. Originari di Partinico, in Sicilia, hanno iniziato la loro avventura su YouTube nel 2014, pubblicando video basati inizialmente su sfide, giochi e piccoli racconti. Il successo ottenuto online si è progressivamente esteso al cinema, alla musica, all’editoria e agli spettacoli dal vivo. Nel corso degli anni sono arrivati film, album, libri, tournée teatrali, giocattoli e, alla fine, anche uno spettacolo legato alle loro nozze.

Alla vigilia del matrimonio il canale YouTube dei Me contro Te aveva superato i sette milioni di iscritti, confermando la fama della coppia. Dopo il grande matrimonio-show il 5 settembre 2026, i Me contro Te hanno lasciato Milano, dove ora vivono, e si sono recati a Bergamo per continuare la festa. Come riporta ‘L’Eco di Bergamo’, la coppia avrebbe scelto il ristorante “L’Angolo con Vista”.Questo si trova all’interno di ChorusLife, il nuovo quartiere cittadino dedicato all’intrattenimento, all’ospitalità e alla ristorazione.

Il locale si trova al quarto piano del complesso ed è un rooftop restaurant affacciato sul panorama di Bergamo e, in particolare, su Città Alta. La cucina è guidata dallo chef Angelo Roccavilla e propone una combinazione tra sapori mediterranei, piatti contemporanei e giapponesi. Dopo un appuntamento aperto a migliaia di spettatori, la serata bergamasca avrebbe, quindi, rappresentato la parte più raccolta dei festeggiamenti.

Il matrimonio dei Me contro Te

Il matrimonio dei Me contro Te è stato celebrato sabato 5 settembre 2026 all’Unipol Dome di Milano. “The Wedding – Lo Show” era stato annunciato come un evento unico, nel quale le nozze sarebbero diventate il cuore di uno spettacolo unico. La presentazione ufficiale parlava di una festa destinata non soltanto ai bambini, ma anche ai ragazzi cresciuti nel corso degli anni insieme ai video della coppia. All’interno dell’arena sono stati ricostruiti gli elementi tipici di una cerimonia, con l’altare, la passerella centrale, le damigelle e il momento dedicato allo scambio delle promesse e delle fedi.

Luigi ha fatto il suo ingresso accompagnato da ballerini e musicisti, mentre Sofia è arrivata in abito bianco con un lungo strascico. Dopo la parte più emozionante della celebrazione, lo spettacolo è proseguito con cambi d’abito, canzoni e coreografie ispirate al repertorio dei Me contro Te. Ad assistere all’evento erano presenti circa seimila persone, in gran parte bambini accompagnati da genitori e familiari. I prezzi dei biglietti partivano da circa 48 euro e potevano raggiungere i 110 euro, a seconda del settore scelto. Per chi desiderava incontrare personalmente Luì e Sofì era disponibile anche un Meet&Greet da 250 euro, previsto come supplemento rispetto al biglietto.

La partecipazione non si è limitata al pubblico presente nell’arena. Il matrimonio-show è stato trasmesso gratuitamente su Twitch, dove ha superato quota centomila spettatori collegati. In tutto questo, ovviamente, ci sono state anche diverse polemiche sulla decisione della coppia di vivere un momento intimo davanti a migliaia di persone e sul costo dei biglietti per assistere allo spettacolo.