Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Cosa hanno chiesto gli italiani ad Alexa nel 2025

Pubblicato:

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Quando si tratta di soddisfare le proprie curiosità, ormai molti italiani si rivolgono ad Alexa: basta fare una domanda per ottenere tantissime informazioni utili. Ma quali sono state le richieste più frequenti effettuate nel 2025? Ce lo rivela la classifica diffusa da Amazon, che evidenzia quali sono gli interessi degli italiani nel corso dell’anno, nelle più svariate categorie – dallo sport ai personaggi famosi, passando per le domande di cultura generale.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI