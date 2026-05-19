Cosa ha fatto Sinner dopo la vittoria a Roma: la cena speciale

Cosa ha fatto Jannik Sinner dopo il successo ottenuto agli Internazionali d'Italia 2026: cena speciale in un ristorante del Centro Storico di Roma

La vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma valeva una festa speciale, perché speciale è stato il successo ottenuto dal tennista altoatesino. Non si tratta di uno Slam, ma quanto accaduto sulla terra rossa del Foro Italico è qualcosa di storico: la vittoria di un italiano nel singolare maschile, infatti, mancava da cinquant’anni. L’ultimo a riuscirci era stato Adriano Panatta nel lontano 1976.

Cosa ha fatto Sinner dopo aver vinto gli Internazionali

Mezzo secolo dopo, un tennista italiano è riuscito a conquistare il torneo di casa: Sinner lo ha fatto superando in finale il norvegese Casper Ruud in due set, davanti a un tifoso speciale in tribuna, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E dopo la cerimonia di premiazione, il numero uno del Ranking ATP si è concesso una serata speciale, diversa dalla solita routine “hotel-campo-hotel” di cui aveva parlato in conferenza stampa.

Come riportato da ‘Adnkronos’, subito dopo il match, Sinner è stato protagonista di una serata all’insegna della spensieratezza nel Centro Storico di Roma insieme alla famiglia: con lui c’erano il papà Hanspeter, la mamma Siglinde, il fratello Mark e la fidanzata, tutti presenti sugli spalti del Centrale del Foro Italico per vederlo battere Ruud.

La ‘carovana’ Sinner si è recata presso un noto ristorante capitolino, famoso per il menu a base di pesce. Il tennista e i suoi cari hanno cenato per festeggiare la vittoria agli Internazionali d’Italia. In seguito, il tennista è tornato nella sua camera d’albergo all’hotel Rome Cavalieri in zona Monte Mario: lì ha riposato dopo una settimana di fatiche sulla terra rossa, prima di ripartire alla volta di Montecarlo. Nel mirino c’è il Roland Garros, l’unico torneo che gli manca per completare il Grande Slam.

Dove ha cenato Sinner a Roma

Il locale scelto da Sinner per festeggiare la vittoria agli Internazionali d’Italia è l’Osteria Pirò: si tratta di un noto ristorante di pesce nel cuore di Roma, al civico 36 di Vicolo della Cancelleria, a pochi passi da Piazza Navona.

La cena di Jannik Sinner e famiglia si è svolta in un clima gioviale a poche ore di distanza dal successo ottenuto sul Centrale del Foro Italico. Il ristorante capitolino ha pubblicato sul proprio profilo di Instagram alcune foto della serata, corredate dalla didascalia: “Niente tie-break: da Pirò è vittoria al primo assaggio per Sinner!”.

In una delle foto postate, si vede il ringraziamento di Sinner al locale, arrivato con una frase scritta da parte dell’atleta su una lavagnetta. Il tennista ha scritto “Grazie mille di tutto! Cibo buonissimo con persone top”, lasciando il suo autografo. Un piccolo gesto di cortesia che però rivela la semplicità di chi è campione anche al di fuori del campo da gioco e spiega ulteriormente perché è lo sportivo più amato d’Italia.

Finita la splendida avventura di Roma, culminata con la sua prima vittoria agli Internazionali, ora Sinner è chiamato a fare di nuovo la storia: all’orizzonte c’è la terra rossa di Parigi per il Roland Garros, il torneo che lo separa dal Grande Slam, impresa che lo renderebbe ancora più leggendario.