Il weekend di Pasqua è un'ottima occasione per dedicarsi a qualche attività in famiglia: scopriamo gli eventi che si terranno da Milano a Roma

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Da Milano a Roma, sono davvero tanti gli appuntamenti imperdibili che si tengono in occasione del weekend di Pasqua: dalle visite (anche gratuite) ai musei della città ai concerti di musica classica, ci sono attività per grandi e piccini. E così, dopo un bel pranzo in famiglia o il tradizionale picnic di Pasquetta, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per chi vuole concedersi qualcosa di diverso dal solito. Scopriamo quali sono gli eventi principali che si svolgono nelle grandi città.

Gli eventi di Pasqua a Milano

Nel weekend lungo del 3, 4 e 5 aprile 2026, la città di Milano si prepara a vivere grandi appuntamenti dedicati alle festività pasquali. Uno degli eventi più attesi dai bimbi è la visita guidata al museo civico di Storia Naturale, dedicata al misterioso mondo delle uova. Non meno interessante è la visita al Castello Sforzesco, con un evento speciale incentrato sull’antico Egitto. Sempre pensato per i bambini è il laboratorio presso l’Acquario Civico, dove si parla anche di squali.

Chi è alla ricerca di un po’ di relax può approfittare di The Prism Way, lo spazio ad ingresso gratuito dedicato alla meditazione, oggi con sede permanente in Piazza Napoli. Con l’arrivo della primavera, molti amano stare all’aperto: You Are Verdi è un’esperienza immersiva composta da una visita guidata al centro storico di Milano e da attività in realtà virtuale, tutto dedicato a Giuseppe Verdi. Per restare nella natura, ad Arese (a pochi km dal capoluogo lombardo) c’è un bellissimo campo fiorito dove raccogliere splendidi tulipani da portare a casa.

Infine, tanti sono gli appuntamenti culturali del weekend. Presso Palazzo Citterio è in corso la mostra dedicata a Giovanni Gastel, uno dei fotografi più importanti dell’età contemporanea. È invece a Palazzo Reale che si tiene la mostra “I Macchiaioli”, con oltre 100 opere esposte che raccontano il percorso artistico dell’800. Mentre lo Spazio Ventura ospita “Claude Monet: The Immersive Experience”, un percorso immersivo nel mondo di uno dei più grandi artisti del passato.

Gli eventi di Pasqua a Roma

Anche a Roma sono previsti molti appuntamenti per grandi e piccini: i Musei Civici e le aree archeologiche di Roma Capitale sono visitabili gratuitamente domenica 5 aprile 2026, in occasione della Pasqua, mentre il lunedì di Pasquetta sono a pagamento come da consueto tariffario. Sempre di domenica è possibile partecipare (previa prenotazione, ma con ingresso gratuito) alla visita guidata a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, dove ha sede il Comune di Roma. In città sono poi previsti diversi eventi musicali, come l’ormai celebre Festival di Pasqua, giunto alla sua XXIX edizione: si tratta di una serie di appuntamenti di musica sacra tra le basiliche e le chiese monumentali della capitale.

La domenica di Pasqua si tiene anche il Gran concerto nella Chiesa di San Paolo entro le Mura, dedicato alle musiche di Bach e Vivaldi. Naturalmente, in occasione delle belle giornate primaverili ci si può concedere una gita fuori porta: tra le mete più interessanti c’è l’area dei Castelli Romani, ricca di paesaggi naturali e di storia tutta da scoprire. Lunedì 6 aprile 2026, per celebrare la Pasquetta, il FAI apre le porte ad alcuni dei suoi beni più suggestivi in tutta Italia. Per chi viene da Roma, l’appuntamento imperdibile è la visita a Villa Gregoriana di Tivoli, con le sue splendide cascate.