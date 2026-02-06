Cosa fare a Milano durante le Olimpiadi 2026 (anche gratis)
La città di Milano è più viva che mai, sulla scia dei Giochi Olimpici Invernali 2026 che si tengono dal 6 al 22 febbraio: sono tantissimi i turisti giunti per assistere alle competizioni, molte delle quali si svolgono proprio nel capoluogo lombardo. E tra una gara e l’altra, c’è tempo per scoprire il centro storico e dedicarsi a qualche attività “collaterale”. Cosa si può fare a Milano, durante le Olimpiadi 2026? In città ci sono tantissimi eventi da non perdere e luoghi speciali da visitare, alcuni persino gratuitamente.
