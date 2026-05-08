Domenica 10 maggio 2026 è la Festa della Mamma, un momento da trascorrere in famiglia: ecco gli appuntamenti gratuiti da non perdere a Roma e Milano

Il modo migliore per celebrare la mamma? Trascorrere in famiglia una splendida giornata, meglio ancora se all’aria aperta: domenica 10 maggio 2026 – e più in generale l’intero weekend – è all’insegna del divertimento e della tenerezza, l’occasione giusta per condividere momenti di gioia con i propri bimbi. Da Roma a Milano, sono tanti gli appuntamenti gratuiti per fare qualcosa di diverso, approfittando magari di un bel sole primaverile. Andiamo alla scoperta dei migliori eventi gratis per la Festa della Mamma.

Gli eventi gratuiti a Roma per la Festa della Mamma

Come da tradizione la Festa della Mamma si celebra la seconda domenica di maggio: è l’occasione perfetta per trascorrere una giornata con la propria famiglia, facendo qualche attività all’aria aperta o approfittandone per una visita culturale. E naturalmente ci sono tanti momenti dedicati ai più piccini, che attendono ogni anno con ansia di festeggiare la propria mamma. A Roma, uno degli appuntamenti più interessanti è quello organizzato dal brand VIVI: domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 11:00, all’interno di Villa Pamphili viene allestito lo spazio creativo “Quanto è bella la mia mamma”, dove i bambini possono sbizzarrirsi tra cavalletti, tele e colori.

Chi vuole invece concedersi un appuntamento culturale, il MAXXI di Roma torna a proporre la sua offerta speciale: ingresso gratuito per tutte le mamme che si presentano in biglietteria con i propri figli. Un’iniziativa particolare è poi quella organizzata presso il CAV Roma Talenti, dedicata alla solidarietà. Si tratta di uno swap party, dove chiunque può portare i propri vestiti usati e scegliere tra quelli esposti: un’idea geniale per svuotare l’armadio, fare beneficenza e magari trovare qualcosa di diverso da indossare.

Se non avete altre idee in serbo per la Festa della Mamma, perché non regalarsi semplicemente un giro in città? Civitatis propone il suo free tour di Roma, alla scoperta del centro storico e dei monumenti simbolici della capitale. Per chi invece è disposto ad allontanarsi un po’ dalla città, c’è l’iniziativa gratuita promossa dal Museo Civico Archeologico Lavinium di Pomezia, in occasione dei Kid Pass Days 2026: “Un fiore per la mamma” prevede la lettura di un albo illustrato e due laboratori creativi per bimbi di diverse fasce d’età.

Gli eventi gratuiti a Milano per la Festa della Mamma

Anche a Milano ci sono diversi appuntamenti gratuiti per festeggiare la giornata dedicata a tutte le mamme. Per l’occasione, domenica 10 maggio 2026 Palazzo Lombardia apre eccezionalmente (dietro prenotazione) il suo Belvedere Berlusconi: è l’occasione ideale per ammirare lo skyline della città. C’è anche la possibilità di regalarsi qualche foto ricordo grazie al photo booth presente al 39esimo piano, nonché una sessione gratuita di make-up personalizzato con gli esperti dell’Accademia di make up Mba Making Beauty Academy.

Due sono invece gli eventi gratuiti presso Casa Jannacci, aperti a chiunque. Si parte sabato 9 maggio 2026 con tantissime attività per grandi e piccini, tra laboratori, tornei di ping pong e spettacoli di burattini. Il giorno seguente, domenica 10 maggio 2026, viene inaugurata la mostra fotografica di Guido Harari e c’è il concerto con Ale&Franz, Paolo Rossi, Chiamamifaro e Franco Mussida. Infine, la Pinacoteca Ambrosiana e la Cripta di San Sepolcro organizzano una promozione speciale, offrendo un ingresso gratuito a tutte le mamme accompagnate dai propri figli.