Tantissimi gli eventi che si terranno, nelle grandi città italiane, durante il weekend della Festa della Donna 2026: ecco cosa fare (gratis) a Roma e Milano

Musei ad ingresso libero, manifestazioni e incontri declinati al femminile: durante il weekend del 7 e dell’8 marzo, in occasione della Festa della Donna 2026, sono tantissimi gli eventi organizzati nelle più grandi città italiane. Tra gli appuntamenti gratuiti ce ne sono alcuni assolutamente imperdibili, soprattutto a Roma e a Milano. Scopriamo quelli più interessanti.

Gli eventi gratuiti a Roma perla Festa della Donna 2026

Il calendario degli eventi organizzati nella capitale per la Festa della Donna 2026 è davvero ricchissimo, con oltre 100 appuntamenti diffusi in tutta la città. Si tratta della campagna #8MarzoSempre, messa a punto dal Comune di Roma in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione degli Investimenti, l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato alle Politiche Sociali, i Municipi, le Biblioteche di Roma e la Sovrintendenza Capitolina. Il programma prevede una serie di incontri e spettacoli dedicati al tema della parità, che si tengono durante tutto il mese di marzo.

Tra gli appuntamenti più interessanti c’è sicuramente l’incontro “Donne d’Italia: le protagoniste del Risorgimento romano”, organizzato presso il Mausoleo Ossario Garibaldino domenica 8 marzo alle ore 11:00 (l’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione). Per mercoledì 1° aprile alle ore 18:00, invece, è previsto l’ultimo incontro del ciclo “Amicizie letterarie: le scrittrici del Novecento”, dedicato ad Elsa Morante e Natalia Ginzburg – si tiene presso la Biblioteca Elsa Morante, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Alcuni eventi sono dedicati interamente alla salute femminile, tra cui l’incontro “Donne e Tiroide: un legame per tutta la vita”, organizzato per il 16 marzo alle ore 16:30 presso la Sala del Consiglio del Municipio Roma III. O ancora “Sediamoci sul giallo: Endopank”, l’inaugurazione della panchina presso il Parco delle Valli. nel progetto di sensibilizzazione sull’endometriosi, prevista per il 14 marzo alle ore 12:00. Infine, l’8 marzo si svolge la camminata per le panchine rosse del Municipio XII, con partenza alle ore 10:00 dal Teatro Vascello e arrivo a Villa Pamphili.

Gli eventi gratuiti a Milano per la Festa della Donna 2026

Anche a Milano sono previsti diversi appuntamenti gratuiti su tutto il territorio, tra interessanti mostre e spettacoli ad accesso libero. Dal 7 al 21 marzo, la Fabbrica del Vapore ospita MUPA, il Museo del Patriarcato. Vi sono esposte 27 installazioni che simboleggiano il gender gap, in un viaggio nel tempo che conduce direttamente al 2148 (anno in cui, secondo l’ultimo Global Gender Gap Report, si raggiungerà l’uguaglianza di genere). L’ingresso è libero, previa registrazione sul sito ufficiale del museo.

Domenica 8 marzo, inoltre, tutti i musei, i parchi archeologici, i complessi monumentali, i castelli, le ville e i giardini storici statali offrono l’ingresso gratuito alle donne: è un’opportunità incredibile per scoprire l’immenso patrimonio artistico e culturale della città di Milano. Da non perdere la visita al Cenacolo Vinciano, il museo dedicato all’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, per cui è obbligatoria la prenotazione. Particolarmente interessante è anche la mostra fotografica “Elisabetta Catalano: cinema, moda e performance”, dedicata ad una delle più importanti fotografe italiane degli anni ’60: le sue opere sono esposte presso la Galleria Viasaterna, dal 16 febbraio al 19 aprile.

Infine, il collettivo femminista “Non una di meno” promuove due momenti di protesta contro la violenza sulle donne e contro le guerre: domenica 8 marzo si tiene il corteo (in partenza alle ore 15:00 da Piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano), mentre lunedì 9 marzo è previsto uno sciopero generale – anche – per la parità di genere, dalle ore 9:30 presso Largo Cairoli.