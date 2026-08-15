Cosa fare a Ferragosto 2026 da Milano a Roma (anche gratis)
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Non volete tuffarvi nella calca estiva che si riversa sulle spiagge? Nessun problema: per il giorno di Ferragosto ci sono molte alternative anche in città. Da Milano a Roma, è pieno di appuntamenti – alcuni anche gratuiti – per trascorrere un 15 agosto 2026 decisamente meno caotico e più originale. Dagli eventi musicali ai musei che rimangono eccezionalmente aperti, passando per gli spettacoli open air per godere di una bella giornata di sole. Scopriamo quali sono tutti quelli da non perdere.
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