Cosa fare il 1° maggio 2026 gratis da Roma a Milano

Venerdì 1° maggio 2026 ricorre la Festa dei Lavoratori: scopriamo quali sono tutti i più interessanti appuntamenti gratuiti a Roma e a Milano

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Il lungo weekend del 1° maggio 2026 è un’importante occasione per concedersi qualche attività all’aria aperta, approfittando finalmente delle belle giornate primaverili e di un clima gradevole. Che siate alla ricerca di un appuntamento musicale in città, di un evento culturale o di un’attrazione dedicata anche ai più piccini, a Roma e a Milano ci sono diverse opzioni in grado di soddisfare ogni esigenza. Scopriamo quali sono le attività gratuite da fare il 1° maggio 2026, per la Festa dei Lavoratori.

Gli eventi gratuiti del 1° maggio 2026 a Roma

A Roma, il 1° maggio è storicamente legato al Concertone, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: si inizia già nel primo pomeriggio, con una lunga serie di nomi famosi pronti a susseguirsi sul palco fino a notte fonda. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, quest’anno ha come tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Il Concerto del 1° maggio è condotto da Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon, nella splendida cornice di San Giovanni in Laterano. L’ingresso è libero, e rappresenta un’occasione imperdibile per divertirsi ascoltando un po’ di buona musica.

Ecco l’elenco degli artisti che si esibiscono, in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria Antonietta e Colombre, Madame, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, OkGiorgio, Paolo Belli, Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi. Salgono sul palco anche Bambina, Cainero e Cristina Verardo, vincitrici del contest 1MNEXT.

Venerdì 1° maggio 2026 viene anche inaugurato Parco Caracalla, situato a pochi passi dalle celebri Terme di Caracalla. Per l’occasione, la nuova area verde nel cuore della capitale ospita un ricco ventaglio di appuntamenti, tra street food, comedy, concerti dal vivo e dj set. L’ingresso è ad offerta libera. E per i più piccini? Il Parco Laurentino organizza l’evento Primo maggio al parco, con tante attività per i bambini e buon cibo da assaporare. Si può accedere gratuitamente (con prenotazione consigliata), ma per il Family Park occorre il tesseramento dal costo di 5 euro, valido per tutto l’anno.

Gli eventi gratuiti del 1° maggio 2026 a Milano

Il 1° maggio 2026 a Milano è di casa il corteo CGIL, CISL e UIL, con ritrovo alle 9:00 in corso Venezia e partenza alle 9:30. Lo slogan nazionale di quest’anno è “Vogliamo restare umani”, ancora una volta focalizzato sul ruolo dell’intelligenza artificiale. Al termine del corteo, che prevede l’arrivo in Piazza della Scala, si tiene il comizio con gli interventi dei segretari sindacali. Infine, c’è spazio per il divertimento con il concerto di Karima e Le Golden e lo spettacolo comico di Sergio Sgrilli.

Un altro appuntamento interessante è quello con l’International Street Food: la sua 25esima tappa ha come location l’Idroscalo di Milano, da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026. È l’occasione ideale per fare un giro tra culture diverse, e magari per assaporare cibi provenienti da ogni angolo del mondo. Chi invece vuole fare una gita fuori porta e godersi una giornata nella natura, può approfittare dell’evento Pic nic d’Italia: fino a domenica 3 maggio 2026, il Parco di Monza ospita concerti, laboratori e attività gratuite per grandi e piccini, oltre ad una ricca area dedicata allo street food e ai cocktail.

Gli altri concerti del 1° maggio 2026 in Italia

Per chi ama la musica, il 1° maggio 2026 è l’occasione ideale: in tutta Italia ci sono diversi concerti ad accesso gratuito, oltre a quello – certamente il più famoso – che si tiene a Roma. Un evento molto atteso è il concerto di Bologna, che si svolge in Piazza Maggiore a partire dalle ore 16:00. Tra gli artisti che si esibiscono, troviamo Nada, Matteo Greco, Pierdavide Carone e Raffaele Renda. Il concerto di Taranto, invece, va in scena presso il Parco Archeologico delle Mura Greche. Già annunciati alcuni nomi di spicco, come Subsonica, Gemitais, Brunori Sas e Margherita Vicario.