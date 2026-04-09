Cosa ci faceva George Clooney a Cuneo: l'incontro e il precedente

George Clooney era in questi giorni a Cuneo come ospite dell'evento per i giovani "Dialoghi sul Talento" ma non era la sua prima volta in città

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Attore, regista e produttore, vincitore di premi internazionali e protagonista di pellicole iconiche, George Clooney è una delle star di Hollywood più famose al mondo. L’artista, però, è anche noto per il suo impegno civile e umanitario. Negli ultimi anni, infatti, ha affiancato al lavoro nel cinema un’attività legata ai diritti umanitari, attraverso la fondazione creata insieme alla moglie Amal. Proprio questo suo impegno civile è al centro della sua recente presenza a Cuneo.

Perché George Clooney era a Cuneo

George Clooney è da sempre molto legato all’Italia. Non solo nel nostro paese ha da anni una villa lungo le sponde del lago di Como, ma apprezza anche la nostra cucina e ha studiato l’italiano. Di solito siamo soliti leggere di Clooney che si trova in Italia in vacanza a Villa Oleandra o per qualche evento come la mostra del cinema. Questa volta, però, l’attore ha sorpreso tutti e si è recato a Cuneo. La visita di Clooney a Cuneo non è stata legata al cinema, ma a un evento rivolto ai giovani.

L’attore è stato infatti ospite di un’iniziativa organizzata dalla Fondazione CRC, nell’ambito del progetto “Dialoghi sul Talento”, un format che negli ultimi anni ha portato in città personalità di rilievo internazionale. L’appuntamento si è svolto al Palazzetto dello Sport di Cuneo, dove circa 2.700 studenti delle scuole superiori si sono riuniti per partecipare a un incontro dedicato al tema dei diritti. Clooney è intervenuto anche in rappresentanza della Clooney Foundation for Justice, l’organizzazione che ha fondato nel 2016 insieme alla moglie Amal Clooney.

La fondazione è attiva in oltre 40 Paesi e si occupa di tutela dei diritti umani, con progetti che spaziano dal supporto legale ai giornalisti fino alla difesa dei diritti delle donne. Durante l’evento si è parlato di impegno civile, responsabilità e futuro. Ma la presenza di Clooney a Cuneo non si è limitata al palco. In questi giorni, l’attore è stato avvistato anche nel centro storico, sia in via Roma sia presso l’hotel Lovera. Non sono mancati così gli scatti con i fan e con il personale della struttura.

Il precedente di Clooney a Cuneo nel 2001

Questo incontro del 2026 non è stato la prima volta di George Clooney a Cuneo. Il legame tra l’attore e la città piemontese risale, infatti, agli anni duemila. In particolare, era il 2001 quando la star ha fatto una tappa a Cuneo durante un suo viaggio in moto attraverso l’Italia. All’epoca, Clooney era arrivato a Cuneo insieme a un gruppo di amici a bordo delle loro Harley Davidson.

Il gruppo si era fermato in centro per mangiare qualcosa prima di ripartire verso Montecarlo. Un episodio che all’epoca aveva sorpreso molti, che non ci credevano, ma che poi era stato confermato dallo stesso attore in un’intervista televisiva. La titolare del locale dove il gruppo ha pranzato ha raccontato più volte la vicenda spiegando anche come, all’inizio, fosse lei stessa incredula.

‘La Stampa’ ha ricostruito l’episodio del 2001 e ha riportato le parole della titolare Lucia Rabbia: “Fortunatamente il giorno prima avevo comprato un rotolo per la macchina fotografica, ma erano le 12 e nel bar non c’era nessuno a cui chiedere di fare uno scatto. Poi è entrato un ferroviere e ci ha immortalato.” Viene anche ricordata la generosità dell’artista: “Non ho voluto che pagassero il conto e lui, generosamente, ha lasciato 50 mila lire “For the girls”, disse mentre lo guardavano estasiate.”