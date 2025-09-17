Alicia Keys è stata avvistata con il marito Swizz Beatz, a Maratea come parte di un viaggio speciale a bordo dell’Orient Express La Dolce Vita

Alicia Keys è una delle artiste più amate e rispettate della scena musicale internazionale. Nata a New York nel 1981, la cantante, pianista e compositrice ha conquistato il mondo con la sua voce calda e potente. Nel corso della carriera ha venduto oltre 90 milioni di dischi, regalando al pubblico hit indimenticabili. Negli ultimi anni la cantante ha rafforzato il legame con l’Italia, Paese che l’ha sempre accolta con entusiasmo. Proprio per questo la sua presenza a Maratea, pittoresca cittadina della Basilicata, ha suscitato clamore e curiosità: cosa ci faceva Alicia Keys alla stazione dei treni di questa località lucana?

Alicia Keys avvistata a Maratea

Alicia Keys, il cui vero nome è Alicia Augello Cook, come altri vip americani vanta radici italiane dal lato materno: la madre Teresa ha origini siciliane, da Sciacca, e calabresi, da Lamezia Terme. A luglio, infatti, girava voce che proprio per questo legame con il nostro Paese la cantante fosse interessata all’acquisto del castello di Montalto Pavese, una storica dimora di grande pregio. In questi giorni, poi, la star è stata nuovamente avvistata in Italia.

Alicia Keys e il marito, il produttore discografico Swizz Beatz, hanno fatto tappa a Maratea come parte di un viaggio speciale a bordo dell’Orient Express La Dolce Vita, il nuovo treno di lusso che attraversa la penisola. L’occasione era festeggiare il compleanno di lui. All’arrivo, la coppia è stata accolta dalla celebre statua del Cristo Redentore di Maratea, simbolo della città che domina dall’alto il Golfo di Policastro. L’evento non è passato inosservato: le foto della star alla stazione dei treni e tra le vie del borgo hanno fatto rapidamente il giro del web.

Così Maratea, già uno dei borghi più belli d’Italia, ha guadagnato visibilità anche a livello internazionale. Maratea, conosciuta come la “Dea del Mare”, è stata infatti da poco incoronata dal portale Holidu come la località italiana più ricercata sul web tra quelle con meno di 50.000 abitanti. Durante la sosta, Alicia Keys e Swizz Beatz hanno incontrato l’amministrazione comunale, visitato i luoghi caratteristici della cittadina e si sono ritagliati del tempo per lo shopping.

Orient Express La Dolce Vita, il treno di lusso che attraversa l’Italia

Il viaggio di Alicia Keys e Swizz Beatz a Maratea è stato possibile grazie all’iniziativa dell’Arsenale Group, che ha inserito la cittadina lucana tra le tappe dell’Orient Express La Dolce Vita. Questo progetto unisce l’esperienza del viaggio in treno con l’eleganza del design italiano e servizi di alta fascia.

Concepito dallo studio di architettura e design Dimorestudio, fondato da Emiliano Salci e Britt Moran, il treno è un omaggio ai grandi maestri del design del XX secolo. Gli interni sono caratterizzati da eleganti e sontuosi arredi. A bordo i passeggeri possono godere di cabine di lusso, cucina gourmet curata da chef stellati, lounge eleganti e un servizio di altissimo livello. È il ritorno del viaggiare lento, che valorizza i paesaggi e le tappe intermedie, trasformando ogni sosta in un’esperienza memorabile.

Gli itinerari che si possono percorrere toccano diverse città italiane, da nord a sud, regalando ai viaggiatori un viaggio che coniuga arte, storia, gastronomia e panorami mozzafiato. Una scelta che permette di promuovere il turismo sostenibile, valorizzando località meno note ma ricche di fascino, come la stessa Maratea.