Cos'è il Circolo Canottieri Aniene e i soci: il caso Nazionale

Perché si parla tanto del Circolo Canottieri Aniene di Roma e del caso legato alla Nazionale italiana: la storia del circolo e sportivo e i soci vip

Negli ultimi giorni si sta parlando tanto del Circolo Canottieri Aniene, storica polisportiva di Roma nonché tra i circoli sportivi e sociali più prestigiosi e influenti del Paese.

Cos’è il Circolo Canottieri Aniene e chi sono i soci

Il Circolo Canottieri Aniene si trova a Roma sul lungotevere dell’Acqua Acetosa, sede fissa a partire dagli anni Cinquanta; la fondazione però è precedente e risale addirittura al 1892.

Tra le due guerre mondiali il circolo è diventato un punto di riferimento per il canottaggio italiano, fornendo alla spedizione azzurra diversi medagliati delle Olimpiadi di Los Angeles 1932.

Oltre al canottaggio, il circolo è ricordato come una delle società pioniere del calcio a 5: la sua squadra ha partecipato al primo campionato italiano di questa disciplina, vincendo anche le prime due Coppe Italia nel 1986 e nel 1987.

Del Circolo Canottieri Aniene fanno parte diversi personaggi appartenenti al mondo dello sport, delle imprese, dello spettacolo, della finanza e anche della politica.

Per quanto riguarda il cinema, tra i soci di spicco vengono spesso citati i registi Enrico Vanzina e Giuseppe Tornatore, l’attore e l’attore e regista Carlo Verdone. Lunghissima la lista di sportivi, dagli ex calciatori Francesco Totti e Dino Zoff alla tennista Flavia Pennetta, passando per la campionessa olimpionica di nuoto Federica Pellegrini.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, i soci iscritti al circolo romano sarebbero circa 2.200; per l’iscrizione serve la presentazione di un socio, l’approvazione del consiglio direttivo, una quota associativa a fondo perduto e una annuale.

Sono due, invece, le grandi onorificenze ricevute nel corso degli anni: nel 1967 venne conferita al circolo la Stella d’oro al Merito Sportivo, mentre nel 2002 il Collare d’oro al Merito Sportivo.

Ogni anno il Circolo Canottiere Aniene organizza numerosi corsi sportivi e tra le discipline previste per la stagione 2025/2026, come si legge sul sito ufficiale, ci sono: calcio a 5, canoa, canottaggio, tennis, padel, tuffi, nuoto e fitness.

Le lezioni si tengono presso l’impianto Acquaniene, il “il punto di incontro e aggregazione aperto al pubblico, per chi ama lo sport e ne condivide i valori, nato dalla passione, il coraggio e la volontà che da sempre contraddistinguono la filosofia sportiva del Circolo Canottieri Aniene”.

Il caso Nazionale del Circolo Aniene

Di recente il Circolo Canottieri Aniene di Roma è diventato argomento di stretta attualità perché tre figure di spicco della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ne fanno parte, a cominciare dal nuovo Presidente Giovanni Malagò che ha presieduto lo stesso circolo dal 1997 al 2017, diventandone poi Presidente onorario.

Malagò, chiamato a risollevare le sorti della Nazionale italiana dopo tre mancate qualificazioni ai Mondiali, ha raccolto l’eredità di Gravina alla guida della Figc. Una delle sue prime decisioni è stata quella di ingaggiare Paolo Maldini e Leonardo per la direzione tecnica della Figc.

I due avevano proposto Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico dell’Italia e quando l’ex centrocampista di Milan e Juventus era sul punto di firmare, la decisione è saltata per diversi motivi, tra cui uno legato a una sua sponsorizzazione.

In un clima tutt’altro che idilliaco, Malagò si è preso la responsabilità di cambiare la scelta del Ct, chiudendo le porte a Pirlo: decisione, questa, che ha portato alle dimissioni di Maldini e Leonardo.

Lo stesso Malagò si è preso la responsabilità di scegliere il nuovo commissario tecnico, ruolo affidato a Roberto Mancini, allenatore che sulla panchina della Nazionale aveva vinto gli Europei del 2021, salvo poi mancare la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Malagò ha poi nominato anche un nuovo direttore tecnico della Nazionale: Claudio Ranieri che avrà anche l’incarico di Presidente del Club Italia. La particolarità è che Malagò, Mancini e Ranieri sono tutti soci del Circolo Aniene.