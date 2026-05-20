Cosa ci fa Mick Jagger a Stromboli: la sua richiesta particolare

Mick Jagger si trova in questi giorni a Stromboli per girare le scene di un nuovo film e il cantante pare abbia fatto una richiesta particolare

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Stromboli continua a esercitare un fascino magnetico su artisti, registi e celebrità internazionali. L’isola delle Eolie, dominata dall’inconfondibile profilo del vulcano, è da sempre una delle destinazioni più suggestive del Mediterraneo e, negli anni, è diventata anche un luogo molto amato all’estero. Non sorprende, quindi, che proprio qui sia arrivato anche Mick Jagger, ma questa volta non per una vacanza. Da settimane Stromboli si è trasformata in un enorme set cinematografico per le riprese del nuovo film della regista Alice Rohrwacher, “Three Incestuous Sisters”, adattamento del libro di Audrey Niffenegger. Il frontman dei Rolling Stones ha una parte proprio in questo nuovo progetto. Il suo arrivo ha inevitabilmente acceso la curiosità di molti, anche se la produzione sta cercando di mantenere il massimo riserbo.

Perché Mick Jagger è a Stromboli

Mick Jagger è arrivato a Stromboli domenica sera a bordo di un elicottero. L’artista britannico ha scelto di soggiornare a Piscità, in una villa privata lontano da occhi indiscreti. Il motivo della sua presenza sull’isola è legato alle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, progetto che si preannuncia come uno dei titoli più attesi del prossimo anno. Stando a quanto riporta ‘La Repubblica’, nel film Jagger interpreta il guardiano del faro che è anche padre del personaggio interpretato da Josh O’Connor.

Secondo le anticipazioni, il suo ruolo sarà breve ma molto significativo. Il cast riunito da Rohrwacher per questo film è impressionante. Nel film compaiono, infatti, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e in qualche scena iniziale pare anche Isabella Rossellini. La pellicola è tratta dalla graphic novel “The Three Incestuous Sisters”, pubblicata nel 2005 da Audrey Niffenegger e diventata molto nota, specialmente tra chi ama il genere.

Nonostante il titolo provocatorio, l’opera viene descritta come una fiaba gotica adulta che affronta temi attuali, come amore, gelosia, solitudine. La trama parla di tre sorelle che vivono in una casa sulla scogliera, ma la loro quotidianità viene sconvolta dall’arrivo di uno straniero. Regista e team mantengono il massimo riserbo sulle scene girate. Secondo le indiscrezioni, Mick Jagger dovrebbe lasciare Stromboli il 21 maggio, una volta concluse tutte le scene che lo vedono coinvolto.

La richiesta particolare di Mick Jagger

Se da un lato la presenza di Mick Jagger a Stromboli ha attirato curiosi e fan, dall’altro la rockstar ha richiesto riservatezza. Sempre secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, da quando è arrivato alle Eolie, tutto è stato organizzato per garantire il massimo della sua privacy. Tra gli aspetti che lo hanno riguardato, il giornale riporta una richiesta molto particolare fatta dall’artista.

Jagger avrebbe chiesto materassi speciali da far arrivare appositamente a Stromboli per poter dormire meglio durante la permanenza sul set. Un dettaglio che racconta quanto il musicista e attore britannico sia attento al comfort personale anche durante i viaggi di lavoro. L’arrivo di Jagger rappresenta l’ennesima conferma del legame speciale tra il cantante e l’Italia.

Negli ultimi anni il leader dei Rolling Stones ha trascorso più volte periodi in Sicilia e ha anche acquistato una villa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Sui social ha spesso condiviso immagini di luoghi simbolo, contribuendo indirettamente a rafforzare il fascino internazionale della Sicilia. Inoltre, Jagger è stato più volte avvistato anche a Venezia. Durante la sua ultima visita nella città lagunare il cantante ha visitato Ca’ d’Oro, antica residenza del XVI secolo.