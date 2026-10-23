Cortina, venduto l'albergo di Vacanze di Natale: cosa diventerà

Venduto l'Hotel de la Poste a Cortina d'Ampezzo , l'albergo del film 'Vacanze di Natale' del 1983, considerato il primo cinepanettone della storia

A Cortina d’Ampezzo è stato venduto l’Hotel de la Poste, l’albergo dove sono state girate diverse scene del film ‘Vacanze di Natale‘ del 1983, considerato il primo cinepanettone del cinema italiano.

A Cortina è stato venduto l’albergo di Vacanze di Natale

L’annuncio della cessione dell’Hotel de la Poste è arrivato anche direttamente dall’ormai ex proprietario, Gherardo Manaigo, attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook: “Con i miei fratelli e i miei cugini, abbiamo firmato latto di vendita dell’Hotel de la Poste alla holding della famiglia di Alberto Vacchi. È una decisione che chiude un capitolo della nostra storia, presa con la consapevolezza di aver le persone giuste a cui affidare il futuro del Posta”.

Lo stesso Manaigo ha fatto sapere che continuerà a gestire l’albergo di Cortina d’Ampezzo nella fase di transizione: “La mia storia con il Posta, però, non finisce qui. Resterò accanto all’hotel per accompagnare e supportare questa fase di passaggio. Ai nostri collaboratori, agli amici, agli ospiti che negli anni sono diventati di casa e a tutti coloro che hanno condiviso con noi questa splendida avventura va il mio grazie più sincero. Le storie più belle non finiscono, trovano il modo di continuare.”.

Nel post social, Gherardo Manaigo ha sottolineato l’importanza dell’Hotel de la Post per l’intera comunità di Cortina, raccontando anche le tappe e le motivazioni che hanno portato alla decisione di cedere la struttura:

“L’Hotel de la Poste è tutto questo. Da oltre due secoli accompagna la storia di Cortina, ne ha visto cambiare il volto, ha accolto viaggiatori, personaggi illustri e tanti amici, diventando uno dei luoghi più amati e riconoscibili del Paese. Per la nostra famiglia è stato molto più di un albergo, è una parte della nostra vita, una storia fatta, non solo di lavoro, ma soprattutto di passione, sacrifici e legami che si sono costruiti giorno dopo giorno.

Per questo, insieme ai miei fratelli e ai miei cugini, abbiamo vissuto ogni passaggio di questi mesi con grande senso di responsabilità. Le proposte di acquisto per il Posta, negli anni, sono state tante. Ma non abbiamo mai avuto fretta. Sapevamo che non stavamo semplicemente cedendo un’attività: stavamo affidando una storia che appartiene alla nostra famiglia, ma anche a Cortina e a tutti coloro che, in questi anni, l’hanno vissuta insieme a noi”.

Con il passaggio di consegne, l’Hotel de la Poste sarà oggetto di un progetto di riqualificazione e riposizionamento nel segmento 5 stelle di lusso. In una nota diffusa dai nuovi proprietari, e riportata dal ‘Corriere della Sera’, si legge che l’obiettivo è quello di “creare un prodotto alberghiero di alta gamma in grado di coniugare la tradizione architettonica dell’immobile con un concept contemporaneo e internazionale”.

La storia dell’albergo di Vacanze di Natale del 1983

L’Hotel de la Poste è entrato a far parte della cultura pop italiana per aver fatto da sfondo ad alcune scene di ‘Vacanze di Natale’, film del 1983 considerato universalmente come il primo cinepanettone della storia.

La pellicola, diretta dai fratelli Vanzina, vanta un cast di attori eccezionali che hanno segnato un’epoca: da Jerry Calà a Christian De Sica, passando per Riccardo Garrone e Mario Brega. Il de la Poste è entrato a far parte dell’immaginario collettivo come l‘albergo di Vacanze di Natale, film diventato presto un cult.

L’hotel più antico di Cortina d’Ampezzo, costruito sui ruderi dell’antica Chiesa di Santa Caterina, nel secondo dopoguerra ha ospitato nobili, intellettuali, scrittori e star di Hollywood: su tutti Ernest Hemingway e Liz Taylor.