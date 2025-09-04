Cortina d’Ampezzo è finita al centro di un acceso dibattito dopo alcune frasi pronunciate a ridosso delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Una frase pronunciata durante un evento ufficiale ha scatenato un vivace dibattito a Cortina d’Ampezzo, a pochi mesi dalle Olimpiadi invernali del 2026: le parole del presidente di Technogym Nerio Alessandri hanno sorpreso la platea e suscitato diverse reazioni. Tra le più decise, quella dell’ex campione Kristian Ghedina, che ha riportato l’attenzione sul peso storico e sportivo della località dolomitica.

Come è nata la polemica su Cortina sconosciuta

La vicenda è esplosa durante la terza edizione di “Cortina in Wellness”, ospitata all’hotel Savoia. Davanti a una platea che comprendeva il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il dirigente sportivo Paolo Scaroni, il fondatore di Technogym e partner ufficiale dei Giochi del 2026 ha posto l’accento sulla necessità di rilanciare la visibilità di Cortina a livello globale.

L’appuntamento, svoltosi dal 28 al 30 agosto, ha rappresentato l’ultima edizione prima delle Olimpiadi invernali del 2026 ed è stato dedicato alla diffusione della cultura del benessere e dei corretti stili di vita. Promosso dalla Wellness Foundation di Nerio Alessandri, l’evento ha potuto contare sul sostegno di istituzioni locali e nazionali, dal Comune di Cortina alla Regione Veneto, oltre che sulla collaborazione di associazioni e operatori del territorio.

Come riportato su ‘Adnkronos’, Nerio Alessandri ha dichiarato: ““Noi non possiamo più vivere di rendita. Perché quando io giro il mondo, e che nessuno si offenda qua dentro, in primis l’amministrazione, quando racconto di Cortina, perché io sono Cortina proud, ‘Che è Cortina? Conoscono Saint Moritz, conoscono Selva di Val Gardena, conoscono Madonna di Campiglio, Cortina no. È pazzesco”.

Una dichiarazione che ha suscitato sorpresa tra amministratori e ospiti, compreso il sindaco Gianluca Lorenzi. Le parole sono arrivate in un momento particolarmente significativo, mentre la località ampezzana si prepara a ospitare uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti a livello mondiale.

La replica è giunta da Kristian Ghedina, icona dello sci italiano, che ha dichiarato: “In giro per il mondo ho sempre avuto riscontri positivi quando dicevo ‘vengo da Cortina’. È un nome che racconta un territorio, una storia, uno stile di vita. È normale che non tutti conoscano ogni località, ma sminuire Cortina oggi, a pochi mesi dalle Olimpiadi, non rende giustizia alla sua importanza”.

Le reazioni di Ghedina e il dibattito sul futuro di Cortina

In sala, secondo quanto riportato, non sono mancati sguardi perplessi e commenti tra il pubblico. Le istituzioni presenti hanno scelto di non approfondire la questione, mentre il sindaco Lorenzi ha liquidato l’episodio con poche parole.

La posizione più esplicita è rimasta quella di Ghedina, che ha rilasciato ulteriori dichiarazioni: “Dire che nel mondo nessuno conosce Cortina d’Ampezzo è un’uscita infelice. Cortina è un brand, un simbolo riconosciuto a livello internazionale. Non solo per lo sci, ma per ciò che rappresenta nella storia dello sport italiano”.

L’ex campione ha aggiunto: “Cortina è un riferimento. Lo è per chi ci vive, per chi ci lavora, per chi la visita e per chi la guarda in tv ogni inverno. Le Olimpiadi sono un’occasione per rilanciarne l’immagine e raccontare una storia che merita di essere condivisa con il mondo”.

Le dichiarazioni hanno quindi alimentato un confronto che ha visto contrapposte da un lato le parole di Alessandri e, dall’altro, la risposta di Ghedina. La discussione ha rimesso al centro l’attenzione mediatica sulla notorietà internazionale di Cortina d’Ampezzo, proprio alla vigilia del grande appuntamento olimpico del 2026.