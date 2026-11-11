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Cortina è la meta di montagna più amata: la classifica

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Con la nuova stagione sciistica alle porte, l’Osservatorio Jfc ha pubblicato la classifica delle località di montagna più amate in Italia. Nato nel 2006 grazie a esperienze professionali sviluppate in ambito turistico in oltre venti anni di attività, l’Osservatorio Jfc svolge attività di consulenza turistica e marketing territoriale offrendo il proprio sapere al servizio ed allo sviluppo di imprese, istituzioni ed autonomie funzionali.

Oltre alla classifica generale, l’Osservatorio valuta specifiche categorie tematiche (come la località più green, la migliore per le famiglie, quella con le piste migliori o la più trendy). Vengono analizzati dati strutturali come il numero di arrivi, i pernottamenti stimati, la permanenza media, l’andamento del fatturato e il costo complessivo della vacanza. Si considerano anche gli aspetti legati alla qualità delle strutture ricettive, ai servizi alla persona, alla mobilità e alla sostenibilità ambientale del territorio.

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