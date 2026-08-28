Controesodo 2026 e traffico da bollino rosso: orari da evitare

Al via il Controesodo 2026 con gli italiani che tornano a casa dalle vacanze: il traffico da bollino rosso e gli orari da evitare nel fine settimana

L’estate sta per finire e il fine settimana che va da sabato 28 a domenica 30 agosto è quello scelto da tanti italiani per il controesodo, il ritorno a casa dalle vacanze: scopriamo quali sono gli orari da bollino rosso sulle strade e autostrade del nostro Paese.

Traffico controesodo 2026: gli orari da bollino rosso

Secondo le stime dell’Osservatorio mobilità stradale della società del Gruppo Fs, si prevedono oltre 25 milioni di spostamenti di auto nel weekend del 28, 29 e 30 agosto 2026 sulle tratte gestite da Anas, azienda che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale.

Viabilità Italia ha già annunciato le fasce orarie da bollino rosso, vale a dire quelle caratterizzate da un traffico intenso con possibili rallentamenti e code: la prima fascia oraria a rischio è quella del pomeriggio della giornata di venerdì 28 agosto, scelta da tanti italiani per ripartire dopo le vacanze.

Traffico da bollino rosso atteso anche per la mattinata di sabato 29 agosto e per il pomeriggio di domenica 30 agosto; si prevedono spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura.

Per far fronte all’aumento dei volumi di circolazione sulle strade e autostrade italiane, Anas ha già comunicato di aver rafforzato la presenza del personale su tutto il territorio nazionale e di aver ridotto in modo significativo l’impatto dei cantieri: attivi circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala situazioni nazionale, tutti impegnati per assicurare un presidio costante della rete e garantire così il più elevato livello possibile di assistenza agli utenti e di gestione del traffico.

I consigli per il controesodo 2026

In vista del controesodo, l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha parlato così del traffico previsto sulle strade e autostrade italiane: “Entriamo nella fase conclusiva dell’estate e per molti cittadini inizia il ritorno alla quotidianità, al lavoro e agli impegni che accompagnano la ripresa autunnale – si legge su ‘Adnkronos’ – si tratta di giornate caratterizzate da traffico sostenuto, con spostamenti distribuiti su tutto il territorio e una crescente presenza di veicoli sulle principali arterie statali e nelle aree vicine ai centri abitati.

In questo periodo è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Dopo settimane scandite da ritmi diversi, è importante non lasciarsi condizionare dalla fretta di rientrare o dalla necessità di riprendere rapidamente le proprie attività. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta”.

L’Ad di Anas ha rinnovato i consigli essenziali per tutti gli automobilisti che si metteranno alla guida nei giorni del controesodo, mettendo la sicurezza al primo posto: “Non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. Distrazioni anche di pochi secondi possono compromettere la sicurezza propria e altrui. Accompagniamo la fine dell’estate e la ripartenza del Paese con comportamenti corretti e prudenti. La strada è uno spazio condiviso e la tutela della vita deve essere sempre il nostro primo obiettivo”.

Gemme ha invitato tutti gli automobilisti a “pianificare gli spostamenti, rispettare i limiti di velocità e mantenere comportamenti prudenti e rispettosi degli altri utenti della strada”, sottolineando come “qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata” ma “una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi”.