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Conti correnti, le banche più care e le più convenienti d'Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Una ricerca condotta da Altronsumo per ‘L’Economia’ del ‘Corriere della Sera’ rivela quali sono i conti correnti più e meno cari delle banche italiane per le famiglie, per i pensionati e per i giovani.

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