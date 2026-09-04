Conti correnti, le banche più care e le più convenienti d'Italia

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Una ricerca condotta da Altronsumo per ‘L’Economia’ del ‘Corriere della Sera’ rivela quali sono i conti correnti più e meno cari delle banche italiane per le famiglie, per i pensionati e per i giovani.