Il Conte Mascetti beffa Pistoia: scherzo in stile "Amici miei"

A Pistoia è andata in scena una 'zingarata' sullo stile del Conte Mascetti di 'Amici miei' per la presentazione di un libro: ricostruzione del Comune

Il Comune di Pistoia è stato vittima di uno scherzo, o almeno così sembra, ispirato alle celebri ‘zingarate’ del Conte Mascetti, personaggio del film ‘Amici miei’, in occasione della presentazione del libro-guida ‘La zingarata’ dedicato al cineturismo.

Scherzo in stile “Amici miei” a Pistoia: cosa è successo

L’iniziativa, come riportato da ‘La Nazione’, era stata annunciata dall’amministrazione comunale per la giornata di sabato 7 novembre 2026, inserita nel calendario di Pistoia Capitale Italiana del Libro. La presentazione doveva svolgersi presso la Sala Maggiore, con l’esibizione del Coro Città di Pistoia nei panni dei Cinque Madrigalisti Moderni.

Tutto era stato preparato nei minimi dettagli, ma gli organizzatori non si sono presentati: non hanno dato alcuna comunicazione e non hanno risposto alle telefonate. Una sorta di ‘zingarata‘ in chiave moderna che ha lasciato tutti sorpresi e perplessi.

La mancata presentazione degli organizzatori è stata accolta in maniera pacata dal Comune di Pistoia che su Facebook, inizialmente, ha pubblicato il seguente post: “Il Conte Mascetti ha servito una vera e propria ‘supercazzola’ a Pistoia? Ancora non esiste una rivendicazione ufficiale da parte degli autori di quello che può essere immaginato come uno scherzo perpetrato ai danni dei tanti cittadini che, nella Sala Maggiore del Comune, erano pronti per partecipare ad un incontro di presentazione di un libro scritto da Riccardo Minetti, presidente dell’Associazione fiorentina Conte Mascetti, in onore dell’immortale personaggio del film ‘Amici miei‘ di Mario Monicelli.

L’autore e gli ‘amici suoi’ sembra che abbiano scelto una vera e propria strategia di marketing estremo, facendosi attendere inutilmente per mezz’ora, senza rispondere a nessuna delle tante telefonate fatte dall’organizzazione per avere notizie, né prima dell’evento, né durante, né dopo”.

La ricostruzione del Comune di Pistoia

All’indomani dell’episodio che ha ricordato la ‘zingarata’ del Conte Mascetti del film ‘Amici miei’, il Comune di Pistoia ha pubblicato un lungo post sulla propria pagina Facebook ufficiale, con cui ha ricostruito l’accaduto:

“A qualche ora di distanza da quanto avvenuto ieri sera alla presenza di numerosi cittadini, in Sala Maggiore, dove era prevista la presentazione del volume ‘La zingarata’, alla quale i referenti dell’associazione Conte Mascetti non si sono presentati, corre l’obbligo al Comune di Pistoia di ricostruire e chiarire i fatti.

Il primo contatto tra la segreteria della Capitale del Libro e l’Associazione Conte Mascetti di Firenze risale al 6 maggio 2026, quando il presidente, sig. Riccardo Minetti, propone la presentazione del libro presso la Sala Maggiore del Comune di Pistoia. Il libro (che al momento è presente in copia alla Biblioteca San Giorgio) offre 10 itinerari cine-turistici nelle location di altrettanti film italiani molto conosciuti. Tra questi, ‘Amici miei’, in cui una scena (quella dei Madrigalisti moderni) era stata registrata proprio presso la Sala Maggiore nel 1982.

Dal 6 maggio in poi, l’ufficio prende accordi progressivi con il presidente dell’Associazione, per la data del 7 novembre alle ore 18. L’Associazione prende contatti, nel frattempo, con il Coro Città di Pistoia, per poter riprodurre nella stessa location la famosa scena dei madrigalisti, e comunica la presenza all’incontro dell’attore Tommaso Bianco. Come di consueto, viene concordata la comunicazione dell’evento a partire da un volantino la cui bozza è predisposta dall’associazione. Si concorda la vendita del libro e del calendario 2027 associato all’evento.

Il libro di 140 pagine, a colori, con 10 tour di cineturismo propone itinerari di visita sulle orme dei protagonisti di ‘Amici miei’ e sulle orme di Francesco Nuti a Firenze, ma propone anche itinerari che prendono le mosse dal film Ovosodo a Livorno, e si legano agli attori Alberto Sordi per Roma, Renato Pozzetto a Milano; altre città sono Bologna, Ferrara e i luoghi siciliani di Montalbano. Nonostante siano intercorse 24 ore dall’evento, e nonostante siano stati ripetuti e insistenti i tentativi di contattare i membri dell’associazione, ad ora nessuna risposta, riscontro o comunicazione è venuta dalla medesima”.