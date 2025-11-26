Il concerto di Vasco Rossi a Ferrara è un caso: scoppia la bufera

La città di Ferrara si prepara ad ospitare due concerti di Vasco Rossi, ma il Consiglio comunale è spaccato in due: le polemiche non si sono fatte attendere

C’è indubbiamente grande attesa per quello che sarà uno degli appuntamenti più importanti del 2026: Vasco Rossi si esibirà in concerto a Ferrara, in due date che sono già da tempo sold out. E mentre la città si sta preparando al grande evento, il Consiglio comunale è spaccato in due. Le polemiche sono nate dapprima attorno al budget stanziato per l’organizzazione degli show, quindi si è passati alla scelta della location e si è arrivati persino a discutere della tassa di soggiorno (che, con i tantissimi arrivi previsti per il concerto, è un tema sicuramente molto delicato). Ecco che cosa sta succedendo.

Le polemiche sul concerto di Vasco Rossi

Il 5 e il 6 giugno 2026, la città di Ferrara ospiterà due date del nuovo tour di Vasco Rossi: i concerti si terranno presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, con una capienza stimata di circa 50mila persone per ciascuna serata. Naturalmente è già sold out, dunque è prevista un’affluenza notevole che gioverà senza dubbio alle casse del Comune. Tuttavia, le polemiche non sono mancate: nel corso dell’ultimo Consiglio, è scoppiata la bufera.

Negli ultimi anni, Ferrara ha fatto un enorme passo avanti nell’organizzazione di eventi in grado di attirare tantissimi turisti da ogni parte d’Italia (e non solo). Sono stati fatti investimenti importanti per sostenere un’offerta culturale che dia lustro alla città, e i primi risultati sono ormai sotto gli occhi di tutti. Lo ha evidenziato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, citando i numeri che ha registrato la recente mostra su Chagall: “Sta vedendo file continue ogni weekend e ha portato nei primi quaranta giorni di esposizione ben 38mila visitatori”.

E per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo? L’organizzazione è decisamente più complessa, ma sta dando molte soddisfazioni: “Ferrara si è guadagnata il titolo di città sicura, accogliente e ben organizzata. Concerti da 20mila a 50mila presenze a data. Un risultato, in pochissimi anni, per nulla scontato. Questo è frutto di scelte consapevoli e di una grande professionalità messa in campo anche a livello organizzativo” – ha sottolineato Gulinelli.

Uno dei punti più controversi riguarda la scelta della location: è Marzia Marchi, consigliera M5S, a far notare che “il Parco Urbano non è il luogo adatto per quei concerti”, sebbene sia l’unica opzione possibile per un evento di tale portata. Controversa è anche la questione della tassa di soggiorno, che verrà versata dai numerosi turisti in arrivo per gli spettacoli di Vasco Rossi: “Chiediamo chiarezza su come i soldi dell’imposta verranno destinati” – ha affermato la consigliera Sara Conforti.

Quanto costerà il concerto di Vasco Rossi a Ferrara

Tuttavia, la questione principale sollevata in Consiglio riguarda il costo che il Comune dovrà sostenere per i concerti di Vasco Rossi. L’amministrazione ha infatti deciso di destinare 1,2 milioni di euro al Teatro Comunale Claudio Abbado, che si occuperà dell’organizzazione. “Non sappiamo il beneficio che i concerti avranno sulla città. E soprattutto non sappiamo perché vada destinata una somma così alta (un quarto del budget del Comunale) ad uno scopo che non rientra in quelli di un teatro comunale” – ha fatto notare la consigliera Anna Zonari.

La replica dell’assessore alla Cultura non si è fatta attendere: “No ai concerti, no agli spettacoli, no alle mostre. Ancora una volta in aula si manifesta una compattezza politica che ha del surreale: la nascita del ‘partito del No a tutti i costi’. L’amministrazione da sei anni continua a lavorare per trovare soluzioni e creare nuove opportunità per Ferrara: una visione che immaginiamo a lungo raggio, con una prospettiva che vada oltre il mandato e che possa vedere la città affermarsi sempre più come punto di riferimento culturale e artistico“.