Concerto Ultimo, pass e cartelloni in vendita: quanto costano

Dopo il successo del concerto di Ultimo a Roma alcuni cartelloni e insegne dell'evento si possono trovare in vendita su piattaforme come Vinted

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Il concerto di Ultimo a Tor Vergata continua a far parlare anche dopo lo spegnimento delle luci sul palco. L’evento romano, pensato come una grande festa collettiva per il pubblico del cantautore, ha richiamato una folla enorme e ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Ma nelle ore successive alla serata è comparso un nuovo caso: alcuni pass, cartelli e pannelli segnaletici usati nell’area del concerto sarebbero finiti in vendita online, trasformandosi in oggetti da collezione.

Il successo del concerto di Ultimo e la rivendita di pass e cartelloni online

Il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata, intitolato “La favola per sempre”, è stato uno degli appuntamenti musicali di maggior successo dell’estate romana. La data del 4 luglio 2026 era stata annunciata con largo anticipo e aveva già fatto notizia per la rapidità con la quale i biglietti erano risultati sold out in poche ore. La serata, poi, ha confermato con i numeri le aspettative. Ultimo ha portato a Tor Vergata 250mila spettatori, con un impianto scenico monumentale.

Alla fine, questo risulta essere l’evento musicale che in Italia ha registrato il maggior numero di spettatori paganti, mentre sembra essere il secondo a livello globale. Proprio la dimensione eccezionale dell’appuntamento ha richiesto una macchina organizzativa complessa. In un’area così vasta, inoltre, la segnaletica aveva un ruolo fondamentale nell’indicare i percorsi, nell’aiutare gli spettatori a raggiungere i vari settori, nel distinguere ingressi, uscite, servizi, punti di ristoro.

Nei giorni successivi al live, però, diversi oggetti riconducibili all’organizzazione dell’evento sarebbero comparsi su piattaforme di compravendita dell’usato, in particolare Vinted. Tra gli annunci segnalati figurano cartelloni, pannelli con QR code e materiali usati per indirizzare il pubblico all’interno dell’area di Tor Vergata. I prezzi non risultano uniformi dato che alcuni cartelli sarebbero stati proposti a partire da circa 15 euro, mentre altri annunci avrebbero raggiunto cifre molto più alte. ‘La Repubblica’ riporta che quelli con il Qr code che indicavano agli spettatori il percorso da seguire, su Vinted vengono venduti anche a 500 euro.

I braccialetti del Pit, invece, sono in vendita tra i 17 e i 45 euro. Non è chiaro quanti elementi siano stati effettivamente rimossi dall’area, né in che momento siano finiti nella disponibilità dei venditori. Alcuni annunci parlerebbero di materiale recuperato appena dopo il concerto, ma la provenienza non sempre è verificabile. La rimozione dei cartelli e la loro vendita online potrebbero essere legate al caos sorto alla fine del concerto, tanto che c’erano state anche alcune polemiche.

Ultimo, la carriera da Sanremo ai record negli stadi e i prossimi tour

Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, è nato a Roma nel 1996 ed è diventato in pochi anni uno dei cantautori italiani più seguiti della sua generazione. La svolta nazionale è arrivata nel 2018, quando ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con “Il ballo delle incertezze”. L’anno successivo è tornato all’Ariston tra i Big con “I tuoi particolari”, classificandosi al secondo posto. Negli ultimi anni Ultimo ha realizzato anche numerosi concerti negli stadi che hanno consolidato la sua fama

La scelta del concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio non è stata casuale. La data richiama il 4 luglio 2019, giorno del primo Stadio Olimpico riempito dall’artista. A Tor Vergata quel legame è diventato gigantesco, con una platea sterminata e un impianto scenico sensazionale. I numeri parlano di un palco largo 140 metri, alto 60, 18 maxischermi e oltre 30 torri con altoparlanti. Gli incassi dovrebbero essere pari a circa 16 milioni di euro, mentre l’indotto per la città di Roma dovrebbe essere attorno ai 90 milioni di euro.