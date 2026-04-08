Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia è un caso: salta tutto?

Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia è al centro di polemiche dopo il caso nel Regno Unito e cresce l’ipotesi di uno stop anche in Italia

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Un evento tra i più attesi dell’estate, il concerto di Kanye West a Reggio Emilia, è finito al centro di un dibattito importante e delicato che ne mette in discussione la realizzazione.

Perché il concerto di Kanye West è stato cancellato a Londra

Il concerto di Kanye West a Londra è stato cancellato dopo l’intervento diretto delle autorità britanniche, che hanno revocato all’artista il visto d’ingresso nel Paese. Alla base della decisione ci sono state le polemiche legate alle sue dichiarazioni degli ultimi anni, tra riferimenti espliciti al nazismo, contenuti ritenuti antisemiti e iniziative controverse che hanno già avuto conseguenze sul piano pubblico e professionale.

Il governo guidato da Keir Starmer ha scelto di bloccare l’ingresso attraverso l’Home Office, impedendo il rilascio dell’autorizzazione necessaria per soggiorni brevi nel Regno Unito, una posizione che è stata motivata con la volontà di contrastare ogni forma di antisemitismo e tutelare la comunità ebraica, anche alla luce delle critiche emerse dopo l’annuncio della partecipazione dell’artista al Wireless Festival di Londra.

Il provvedimento ha portato alla cancellazione della data londinese e ha inciso sull’intera programmazione del festival, considerato uno degli appuntamenti musicali più rilevanti dell’estate e anche i tentativi dell’artista di mostrare un cambiamento e aprire un dialogo con la comunità ebraica non hanno modificato l’esito della vicenda.

Cosa è stato detto sul concerto di Kanye West a Reggio Emilia

Quanto accaduto nel Regno Unito ha avuto un impatto immediato anche in Italia, dove il live previsto a Reggio Emilia è fissato in data 18 luglio.

A intervenire è stato anche Adelmo Cervi, figura simbolicamente legata alla memoria antifascista della città. Come riportato su ‘La Repubblica’, Cervi ha dichiarato: “Se come nel Regno Unito anche in Italia si potesse non fare il concerto, sarebbe meglio. Ma se ci sono delle penali, meglio lasciar perdere, non vale la pena spendere soldi per uno del genere”.

Sempre Cervi ha aggiunto: “Uno che gira con delle svastiche non è degno di cantare da nessuna parte, non solo a Reggio Emilia o a Londra”.

A Reggio Emilia il dibattito sta coinvolgendo associazioni, istituzioni e rappresentanti del territorio, dato che la questione non riguarderebbe soltanto il concerto in sé, bensì il significato che potrebbe assumere ospitare un artista al centro di controversie così rilevanti.

Anna Ferrari, presidente di Anpi Reggio Emilia, ha ribadito: “abbiamo già detto in passato che West non deve venire a Reggio; vorrei parlassero gli organizzatori del concerto, che hanno fatto una scelta e se ne assumeranno la responsabilità“.

Sulla stessa linea si è inserito anche il mondo sindacale. Rosamaria Papaleo di Cisl Emilia Centrale ha sottolineato: “Ye assicura di essere cambiato, di voler suonare per la pace e l’amore e non più per la svastica e l’antisemitismo, ma la domanda resta: lo showbiz conta più dei valori costituzionali?”.

Il quadro complessivo resta in evoluzione e il concerto è ancora in programma, se ne discuterà ancora nei prossimi giorni.