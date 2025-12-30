Concerto Kanye West a Reggio Emilia: prezzi camere alle stelle

Sono saliti alle stelle i prezzi delle stanze a Reggio Emilia per il concerto di Kanye West in programma nel luglio del 2026: cosa sta succedendo

Nonostante manchino diversi mesi al concerto di Kanye West in programma a luglio 2026 a Reggio Emilia, da pochi giorni dall’annuncio della data italiana del rapper statunitense, i prezzi delle camere nella città emiliana sono già saliti alle stelle.

Concerto di Kanye West, prezzi delle stanze alle stelle: il caso

Come riportato da ‘Il Resto del Carlino’, nel giro di pochissime ore diversi alberghi e appartamenti a Reggio Emilia risultano già sold-out sui principali siti di prenotazione online: il quotidiano ha condotto delle simulazioni di ricerca sui prezzi, evidenziando un forte incremento.

Per la notte tra il 18 e il 19 luglio, molti host sui siti di prenotazione più noti, hanno fatto salire i prezzi alle stelle: si va dagli 800 euro ai 1.119 euro per un raggio di ricerca a ridosso del luogo del concerto in programma alla Rcf Arena di Reggio Emilia. Al netto degli alloggi più cari, in generale oltre la metà degli host offre sistemazioni che superano i 500 euro a notte.

Ci sono poi host che mettono a disposizione l’appartamento solamente per i giorni dal 17 al 20 luglio a centinaia di euro: un’occasione unica per sfruttare al meglio l’afflusso garantito dal concerto di Kanye West che tra ristorazione, trasporti e intrattenimento, garantirà un indotto significativo per il territorio.

Quando ci sarà il concerto di Kanye West a Reggio Emilia

Il concerto di Kanye West è in programma il 18 luglio 2026: l’artista americano si esibirà alla Rcf Arena, struttura all’aperto di 200.000 metri quadrati realizzata nell’area non operativa dell’Aeroporto di Reggio Emilia e destinata a spettacoli nazionali e internazionali.

Nella giornata di lunedì 22 dicembre 2025 è stata aperta la vendita dei biglietti a prezzo ridotto, tutti sold out nel giro di poche ore. Dal giorno successivo è stata messa in vendita una nuova tranche di tagliandi a partire da 178,25 euro (prezzo che comprende le tasse ma non le commissioni) fino a salire a quelli da 224,25 euro e 333,50 euro.

L’esibizione è attesissima perché segna il ritorno di Kanye West in Europa dopo oltre dieci anni: l’evento, concepito come una rinascita artistica e performativa dell’artista, è stato pensato per una location unica al mondo come la Rcf Arena, capace di accogliere più di 100.000 spettatori.

West, che adesso si fa chiamare solamente Ye, sarà l’headliner del nuovo format di festival crossover Hellwatt Festival della Rcf Arena, in programma dal 4 al 18 luglio del 2026: un evento immersivo senza precedenti con allestimenti cinematografici che porterà Reggio Emilia e l’Italia al centro della scena dei grandi eventi musicali a livello mondiale.

Lo show di Kanye West saltato nel 2023

Di un concerto di Kanye West a Reggio Emilia si era parlato a lungo nel 2023 ma dopo sopralluoghi e allestimenti il progetto venne annullato all’improvviso. Della vicenda ha parlato al podcast ‘One Take’ Clemente Zard, direttore dell’azienda che avrebbe dovuto seguire la produzione del concerto:

“Non era qualcosa fare sul palco, per quello c’erano progetti meravigliosi a parte che resteranno per sempre in archivio. Voleva proprio una struttura che celebrasse le sue canzoni e la sua figura, compresa un’area per il merchandising. Quando gli ho spiegato che nessuno avrebbe mai dato i permessi per realizzare tale edificio, mi ha accusato di mettere a repentaglio la sua salute mentale, si è infuriato ed è andato via improvvisando un rap”.