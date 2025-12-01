Il concerto di Capodanno di Fedez in programma a Oristano è diventato già un caso: polemiche sulla spesa per l'evento, ma dal comune smentiscono

Il concerto di Capodanno di Fedez a Oristano è già diventato un caso: polemica per il presunto mega ingaggio del rapper milanese in vista della sua esibizione in Sardegna. Ma dal comune hanno fatto sapere che le cifre circolate non corrispondono a realtà.

Fedez, il concerto di Capodanno a Oristano è un caso

Alla notizia del concerto di Capodanno di Fedez a Oristano, sono iniziate a circolare indiscrezioni legate al cachet dell’artista: si è parlato di 200.000 euro, una cifra che ha scatenato non poche polemiche. A chiarire una volta per tutte la situazione è stato il Antonio Iatalese, presidente della commissione comunale permanente a Cultura, turismo e spettacolo:

“200.000 euro è il budget complessivo di tutto l’investimento per il Natale – le parole di Iatalese riportate da ‘La Nuova Sardegna’ – dove sono comprese anche le luminarie e addirittura la pista di pattinaggio sul ghiaccio. 100.000 euro arrivano dalla Regione, altri 50.000 dal Comune e il restante da una serie di compartecipazioni di altri enti”.

Anche Francesca Marchi, vicepresidente della commissione, si è espressa in merito alla vicenda, dichiarando: “Abbiamo chiesto subito chiarimenti su quest’ipotesi emersa tra le voci, ma anche se non sappiamo quanto, di certo la cifra non è quella”.

Fedez canterà tutti i suoi successi sul palco di Piazza Roma e sarà il protagonista del passaggio alla mezzanotte davanti alla Torre di Mariano. Il resto del programma di Capodanno, tra spettacoli e intrattenimento sia prima che dopo il concerto, è ancora in via di definizione: alla macchina organizzativa, come successo l’anno scorso, parteciperà anche la Pro Loco.

La location del concerto e la gioia dei commercianti

Annunciato tra i big in gara al Festival di Sanremo del 2026 in coppia con Marco Masini, Fedez si esibirà a Oristano nel concerto di Capodanno in programma il 31 dicembre sul palco allestito in piazza Roma: il rapper milanese accompagnerà l’arrivo del nuovo anno con i suoi più grandi successi, festeggiando insieme ai suoi fan.

Il concerto di Capodanno di Fedez rappresenta una grande occasione per tutto il territorio: un nome del suo calibro avrà ricadute positive sulle attività della città sarda, come già successo l’anno scorso, quando a esibirsi fu Gaia.

Il cuoco di un ristorante che si affaccia proprio su piazza Roma ha ricordato il concerto del 2024, dicendosi entusiasta per l’arrivo di Fedez: “L’anno scorso è andata molto bene anche per Gaia, che non aveva ancora partecipato a Sanremo ed era meno nota di Fedez – ha raccontato a ‘La Nuova Sardegna’ – noi ci saremo, sia con il menu fisso su prenotazione seduti al tavolo che con il cibo da asporto, speriamo ci sia un bel movimento”.

Un altro cittadino, al quotidiano sardo, si è detto felice per la scelta di Fedez e per le ripercussioni sul territorio: “È una buona iniziativa, credo saranno in tanti a essere invogliati a partecipare, non solo dalla città ma anche dal circondario, ma penso saranno più i giovani”.

Per il concerto di Gaia dell’anno scorso, quando la cantante fece ballare Oristano con i suoi brani più famosi compreso “Sesso e samba”, una delle canzoni più ascoltate del 2024, in piazza Roma si radunarono 4.000 persone: un pubblico ampio atteso certamente anche per l’esibizione di Fedez.