Il concerto di Caparezza a Bari è un caso (e c'entra la Meloni)

Il concerto di Caparezza a Bari del 4 settembre 2026 è diventato un caso per via della sovrapposizione della data con la festa del Governo Meloni

Il concerto di Caparezza in programma a Bari, in occasione della Fiera del Levante, è diventato un caso per la sovrapposizione con la data della festa per i quattro anni del Governo Meloni.

La festa di Giorgia Meloni e il concerto di Caparezza a Bari

La premessa: la premier Giorgia Meloni, secondo quanto riferito da ‘La Stampa’, sta cercando la location per la festa che servirà a celebrare i quattro anni del suo Governo e ha già scelto le date, il 4 e il 5 settembre 2026; la premier ha deciso anche di non festeggiare a Roma, troppo vuota in quel periodo, virando sulla Puglia.

La scelta sarebbe ricaduta su Bari e sulla Fiera del Levante, ma qui sorge il problema: il palco è già occupato da Caparezza, impegnato con il suo tour estivo. I due eventi, dunque, non possono coesistere: la festa del Governo presieduto da Giorgia Meloni dovrà trovarsi un’altra location.

La notizia ha avuto un grande risalto nelle ultime ore e la sovrapposizione di calendario è diventata un caso: c’è addirittura chi ha parlato di un Caparezza che avrebbe “occupato” il palco per impedire la festa della maggioranza. Si tratta di una ricostruzione a dir poco fantasiosa ma che al tempo stesso ha costretto il rapper in prima persona a intervenire sui social per spiegare come stanno realmente le cose.

Caparezza ha spiegato a chiare lettere che non ha nulla a che fare con la coincidenza delle date, facendo notare ai poco attenti che l’annuncio del suo concerto di Bari è stato dato più di un anno fa, come da consuetudine quando gli artisti sono impegnati in lunghi tour estivi.

Caparezza: “La mia data rivelata un anno fa”

Caparezza ha deciso di parlare in prima persona per spiegare la realtà dei fatti, concentrandosi soprattutto sui titoli di tanti articoli pubblicati online in cui è sembrato che sia lui stesso a impedire la festa del Governo Meloni.

“I titolisti, lo sappiamo, sono dei biricchini – ha scritto Caparezza in una storia su Instagram – per amore di clickbait diffondono ambiguità buone giusto a sollevare polveroni”.

Facendo riferimento a un articolo in particolare, l’artista pugliese ha spiegato: “Ormai sono abituato ai virgolettati costruiti ad arte, composti da stralci di testi e frasi decontestualizzate, ma nel titolo di questo articolo, decisamente fuorviante, sembra addirittura che io mi sia messo a occupare il palco per impedire una festa di partito.

Beh, mi spiace deludervi ma questa cosa, a prescindere dai miei orientamenti politici, non è mai avvenuta. La mia data di Bari è stata rivelata il 21 maggio 2025 (quasi un anno e mezzo fa) come è facilmente riscontrabile scorrendo i miei social, ed è stata ovviamente concordata prima”.

Quella di Bari è la penultima data del tour di Caparezza partito il 20 giugno 2026 al Connessione Festival di Sordevolo e proseguito con i concerti di Roma, Firenze, Mantova, Bologna (doppia data), Collegno, Padova, Milano, Servigliano, Francavila, Genova e Cattolica.

Ad agosto il rapper pugliese si esibirà a Campobasso, Lecce, Catania, Palermo, Cinquale, Brescia, Majano e Alghero; chiusura con il concerto di Bari in occasione dell’Oversound Music Festival del 4 settembre poi gran finale alla Reggia di Caserta, il giorno successivo..