Concerti Oasis a Roma, occhio alle truffe su codici e biglietti

L'avviso della Polizia di Stato sulle possibile truffe legate a codici e biglietti per i tre concerti degli Oasis in programma a Roma a luglio 2027

In vista dei concerti degli Oasis a Roma, in programma allo stadio Olimpico nel 2027, la Polizia di Stato ha messo in guardia gli utenti sul rischio di truffe per l’acquisto dei biglietti on line.

Concerti Oasis a Roma, truffe su codici e biglietti: cosa succede

La Polizia di Stato, attraverso i propri canali social, mette a disposizione dei cittadini un servizio chiamato #ChiediloallaPolizia, in cui gli utenti possono chiedere informazioni di vario tipo. Nei giorni in cui è stata aperta la vendita on line dei biglietti per i concerti degli Oasis a Roma, sono state tante le domande pervenute in merito alle modalità di acquisto dei tagliandi.

A tal proposito la Polizia ha pubblicato un video per mettere in guardia gli utenti sulla possibilità di truffe relative alla vendita dei biglietti: “Grandi concerti e grandi eventi richiamano migliaia di fan, ma anche l’attenzione dei truffatori. In questi giorni, in vista del concerto degli Oasis, è stata segnalata la possibile diffusione di truffe legate a codici di accesso e biglietti.

Attenzione a email, messaggio o annunci sui social che promettono biglietti o codici di accesso, in particolare se richiedono pagamenti immediati o dati personali. Per le prevendite del concerto i codici autentici sono personali, non trasferibili e non possono essere venduti.

Verifica sempre il mittente e utilizza esclusivamente le piattaforme di vendita autorizzate e i canali ufficiali. Non lasciare che la fretta di acquistare un biglietto diventi l’occasione per i truffatori. Prima di cliccare o pagare, fai sempre un controllo in più”.

Concetti ribaditi dal seguente comunicato ufficiale diramato sempre dalla Polizia di Stato: “Sul canale Whatsapp e sui social della Polizia di Stato alert sulla truffa on line della vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis, a Roma il prossimo anno. Falsi codici di accesso e biglietti venduto on line. La Polizia di Stato raccomanda di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l’affidabilità del venditore, non effettuare pagamenti a privati senza aver verificato la legittimità della vendita, evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette.

È importante ricordare che il codice di accesso non si compra, se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile. Se si riceve la mail, prima di andare avanti, è bene verificare che arrivi dall’indirizzo autorizzato a inviare queste comunicazioni. Prestare attenzione ai possibili siti clone e non fornire mai password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti in email e messaggi sospetti”.

Oasis a Roma: i prezzi dei biglietti

Per acquistare i biglietti dei concerti degli Oasis in programma allo stadio Olimpico di Roma era necessario prima iscriversi sul sito ufficiale della band di Manchester e sperare di essere tra i coloro che, in maniera casuale, venivano selezionati per poter passare alla fase successiva: i fortunati sono stati avvertiti da una email che conteneva un codice univoco persona e un link per l’acquisto dei tagliandi.

Chi ha ricevuto la email ha potuto provare ad acquistare i biglietti nel giorno e nell’orario indicato: inutile dire che tutti i tagliandi sono stati polverizzati nel giro di poco tempo. Questa modalità di vendita è stata scelta per limitare le code on line e contrastare il fenomeno della rivendita non autorizzata.

I prezzi dei biglietti: tre diverse fasce per i posti a sedere da 92,29 euro, 166,12 euro e 184,58 euro. Due, invece, le fasce per il settore in piedi: 221,49 e 276,86 euro. Per chi è riuscito a comprare i biglietti, appuntamento allo stadio Olimpico di Roma il 26, il 29 e il 30 luglio 2027.