A distanza di dieci mesi dai tre concerti degli Oasis allo stadio Olimpico per il tour 2027, è già boom di prenotazioni negli hotel di Roma e dintorni

Ai concerti degli Oasis a Roma mancano dieci mesi, ma è già boom di prenotazioni negli alberghi della Capitale per un ritorno in Italia atteso da più di quindici anni dai fan della band di Manchester.

Concerti Oasis, boom di prenotazioni negli alberghi di Roma

Ai concerti degli Oasis a Roma mancano dieci mesi, ma è già boom di prenotazioni negli alberghi della Capitale per un ritorno in Italia atteso da più di quindici anni dai fan della band di Manchester.

In base alle stime di Federalberghi, per i concerti degli Oasis del 26, 29 e 30 luglio 2027 allo stadio Olimpico, a Roma arriveranno almeno 100.000 persone da fuori città. Al momento circa il 10% degli spettatori attesi ha già provveduto a prenotare una sistemazione.

I fortunati che sono riusciti ad acquistare i biglietti hanno iniziato a cercare una albergo a Roma e dintorni nei giorni dei concerti: molti fan sono indirizzati verso una sistemazione economica, per risparmiare sull’alloggio dopo aver speso, e non poco, per assicurarsi i tagliandi.

Per spendere qualcosa in meno, il raggio di ricerca è molto ampio: più ci si allontana dal Centro Storico di Roma, minore sarà il costo per un alloggio e proprio per questo, c’è anche chi cerca alberghi in comuni dell’hinterland romano.

Sulla grande opportunità che le tre date degli Oasis rappresentano per il settore dell’ospitalità ha parlato Giuseppe Roscioli, il Presidente di Federalberghi Roma: “Gli eventi di richiamo internazionale sono un importante volano per il turismo romano – si legge su ‘Repubblica’ – e il buon numero di camere già prenotate per la fine di luglio lascia ben sperare per l’andamento della stagione estiva”.

I biglietti per gli Oasis tornano disponibili? Cosa succede

I biglietti per i tre concerti degli Oasis allo stadio Olimpico di Roma nel 2027 sono stati polverizzati nel giro di poche ore. Le modalità di vendita sono state diverse rispetto al solito: bisognava prima registrarsi sul sito ufficiale della band di Manchester e aspettare di essere sorteggiati per poter partecipare alla fase di acquisto, un sistema ideato per contrastare le speculazioni sulle rivendite.

Chi non è riuscito ad assicurarsi un tagliando può ancora sperare: storicamente sui marketplace di rivendita autorizzati, finisce circa il 5% dei biglietti, rimessi a disposizione da persone che per un motivo o per un altro non possono partecipare all’evento.

Conti alla mano, per il tour degli Oasis del 2027 potrebbero tornare disponibili circa 134.000 biglietti: un numero potenziale da prendere con le pinze e comunque riguarderebbe tutte le date, non solo quelle italiane. Gli organizzatori del tour, come riportato da ‘Rockol’, hanno ricordato che l’unico modo per rivendere i biglietti è tramite le piattaforme Ticketmaster e Twickets.

La rivendita ufficiale, hanno fatto sapere, sarà disponibile in prossimità dei concerti, quando i fan potranno “acquistare in tutta sicurezza i biglietti messi in vendita da altri fan al prezzo originariamente pagato su Ticketmaster UK o Twickets”. In poche parole, chiunque voglia provare ad acquistare un biglietto per i concerti degli Oasis, dovrà monitorare i siti ufficiali di Ticketmaster UK o Twickets nei giorni a ridosso delle esibizioni, incrociare le dita e sperare.