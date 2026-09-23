Concerti Oasis a Roma, aggiunta una nuova data nel 2027

Concerti degli Oasis a Roma, è stata aggiunta una nuova data: salgono a tre le esibizioni della band di Manchster all'Olimpico nel luglio del 2027

Grande notizia per i fan italiani degli Oasis: ai due concerti in programma allo stadio Olimpico nel luglio del 2027, si è aggiunta una nuova data che porterà a tre le esibizioni della band di Manchester a Roma.

Terza data per i concerti degli Oasis a Roma

Dopo una lunga attesa, la settimana scorsa era arrivato l’annuncio ufficiale dei concerti degli Oasis a Roma: giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027. L’elevata richiesta di biglietti ha portato il gruppo inglese ad aggiungerne una terza che precede le due, fissando il primo concerto nella serata di lunedì 26 luglio dell’anno prossimo.

A esultare non sono solo gli appassionati italiani dei fratelli Gallagher, perché in totale sono cinque le date aggiunte al tour del 2027, il secondo dalla reunion di un anno fa. Oltre ai concerti già annunciati e la terza data di Roma, il gruppo britannico ha messo in calendario anche un’esibizione in più a Monaco di Baviera (6 luglio) e due a Knebworth (25 e 26 settembre).

La comunicazione ufficiale è arrivata tramite i canali social degli Oasis che hanno anche annunciato due diverse date a Parigi al posto di quella precedentemente programmata: “A causa della straordinaria domanda, sono stati aggiunti spettacoli extra nel Regno Unito, in Italia e in Germania a Oasis Live 27 – si legge nel post – Knebworth 25 e 26 settembre, Roma 26 luglio, Monaco di Baviera 6 luglio. Gli Oasis suoneranno ora anche a Parigi il 20 e 23 luglio, a causa di lavori di ingegneria ferroviaria vicino al luogo dell’evento il 24 luglio”.

Biglietti Oasis a Roma: quanto costano e come comprarli

Aggiunta la terza data in Italia, è caccia al biglietto per assicurarsi un posto allo stadio Olimpico. Le modalità di acquisto dei tagliandi sono diverse dal solito: niente vendita normale ma un sistema di registrazione preventiva, adottato per limitare le code virtuali e contrastare il fenomeno della rivendita non autorizzata.

Per poter acquistare i biglietti era necessario registrarsi sul sito ufficiale degli Oasis, con le iscrizioni già concluse. Una volta registrati, gli iscritti saranno selezionati in maniera casuale: i fortunati fan riceveranno una email contenente un codice univoco personale e un link per accedere alla vendita.

Le email con codice e link verranno inviate tra giovedì 24 e domenica 27 settembre e non assicurano il biglietto: nella stessa email ci sarà anche il messaggio con l’indicazione precisa del giorno e dell’orario in cui l’utente prescelto potrà tentare di acquistare il biglietto. Il codice sarà valido esclusivamente per la città e per lo slot indicati in sede di registrazione e non potrà essere ceduto a un’altra persona.

Nel frattempo sono stati comunicati i prezzi dei biglietti per quelli che sono diventati i tre concerti degli Oasis allo stadio Olimpico di Roma nel 2027. I posti a sedere, sommando anche le commissioni, sono divisi in cinque diverse fasce che costano rispettivamente 92,29 euro, 166,12 euro, 184,58 euro, 221,49 euro e 276,86 euro.

Sono due, invece, le fase per il settore in piedi: una costa 221,49 euro e l’altre 276,86 euro. Ci sono poi dei pacchetti Vip con prezzi che vanno da 437,36 a 651,36 euro, oltre ad altri speciali pacchetti con hotel venduti in coppia a 499 euro a persona.