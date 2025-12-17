Tutti i concerti di Capodanno 2026 in Italia: chi canta e dove
di
Festeggiare il Capodanno 2026 in piazza per ascoltare buona musica e divertirsi in compagnia: tutta l’Italia si prepara a vivere questo magico momento, in attesa dell’arrivo del nuovo anno. Tanti sono gli appuntamenti previsti nelle principali città della nostra penisola, da Nord a Sud, e ancora di più sono i grandi nomi che vi prenderanno parte. Dal tradizionale concertone trasmesso sulla Rai ai piccoli eventi che, tuttavia, sono in grado di richiamare una grande folla: scopriamo quali sono i più importanti di fine anno.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Dependance della villa di Alberto Sordi in vendita: il prezzo
-
Montenapoleone a Milano non è più la via dello shopping più cara
-
BereBene 2026, il miglior spumante italiano sotto i 20 euro
-
Matteo Salvini ha comprato una nuova casa a Roma
-
Classifica migliori università per materie: le italiane in Top 10
-
Quanto costa il panettone di Natale 2025 firmato Dolce e Gabbana
-
Quando iniziano i saldi invernali 2026: date regione per regione
-
La statua di Pavarotti a Pesaro, Mantovani: "Ridicolizzato"
-
Superluna fredda in Italia: quando e dove vederla