Concerti Bocelli a Lajatico, "regalo" da 36 milioni alla Toscana

Gli effetti positivi dei concerti di Andrea Bocelli andati in scena al Teatro del Silenzio di Lajatico nel 2025: lo studio dell'Università di Pisa

L’Università di Pisa ha condotto uno studio che ha rivelato gli effetti positivi sul territorio, anche dal punto di vista economico, dei concerti che Andrea Bocelli ha tenuto al Teatro del Silenzio di Lajatico nel luglio del 2025.

Concerti di Bocelli a Lajatico, indotto per quasi 36 milioni di euro

A Palazzo del Pegaso a Firenze è stato presentato lo studio intitolato ‘La musica come valore territoriale: l’impatto dei concerti di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio 2025’: condotto dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, verte sull’impatto economico generato nella provincia di Pisa dai concerti che Andrea Bocelli ha tenuto al Teatro del Silenzio il 22 e il 26 luglio del 2025.

La ricerca è stata commissionata dall’Associazione Teatro del Silenzio e coordinata dal professor Nicola Salvati, con il contributo delle dottoresse Angelica Palla e Giulia Anari. Secondo lo studio dell’ateneo pisano, le ricadute dirette sul territorio dovute alle esibizioni del cantante originario di Lajatico ammontano a 34,3 milioni di euro, che salgono a 35,9 milioni di euro includendo anche le spese di organizzazione.

I due concerti con cui Andrea Bocelli ha celebrato i suoi trent’anni di carriera hanno avuto un grande impatto anche a livello turistico: secondo lo studio, infatti, il 69% degli spettatori è arrivato dall’estero, in maniera particolare dalla Norvegia e dai Paesi Bassi. Non finisce qui: la maggior parte degli spettatori è arrivata in Toscana esclusivamente per l’evento, restando in media cinque giorni.

Sempre stando alla ricerca dell’Università di Pisa, da poco entrata nel Guinness dei primati per aver realizzato e fatto volare l’aereo di carta più grande al mondo, il 28% degli spettatori ha soggiornato per quattro notti o più nell’area di Lajatico e della Provincia di Pisa; le preferenze sono state per gli agriturismi e le country house, scelte dal 41% degli spettatori, più di hotel e residenze d’epoca, ferme al 28%.

Alla presentazione dello studio, avvenuta nella splendida cornice del Palazzo del Pegaso a Firenze, sono intervenuti: la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi; il consigliere regionale Federico Eligi; il sindaco di Lajatico Fabio Tedeschi; il presidente dell’Associazione Tetro del Silenzio Alessio Barbafieri; il direttore operativo dell’Associazione Teatro del Silenzio Daniele Salvadori; il professore ordinario di statistica del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, nonché autore dello studio, Nicola Salvati.

Le ricadute positive su tutto il territorio

Proprio l’autore dello studio, Nicola Salvati, in sede di presentazione ha spiegato: “Se dall’indotto complessivo di 34 milioni di euro si sottrae il prezzo dei biglietti, ogni euro speso per l’acquisto del ticket genera circa cinque euro di ricaduta economica sul territorio – si legge su ‘Inconsiglio.it’ – si tratta di un valore particolarmente elevato anche nel confronto con altri grandi eventi musicali, la spesa media di ciascuno spettatore è infatti di circa 1.700 euro, quasi il doppio rispetto agli 800 euro registrati per il concerto di David Gilmour a Roma nel 2024”.

Dello studio ha parlato anche Stefania Saccardi, la presidente del Consiglio Regionale: “Questo studio conferma con dati concreti ciò che il Teatro del Silenzio rappresenta d anni, un esempio di come la cultura possa essere un motore di sviluppo economico, di promozione internazionale e di valorizzazione dei territori. Il successo di Andrea Bocelli e del Teatro del Silenzio racconta una Toscana capace di coniugare eccellenza artistica, paesaggio e identità, trasformando la bellezza in una risorsa concreta per la crescita e l’occupazione”.