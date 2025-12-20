Dal censimento Istat sulla popolazione è emerso quali sono i comuni più giovane e più vecchio d'Italia per età media degli abitanti: tutti i dati

Il nuovo censimento della popolazione ha restituito una fotografia aggiornata di una Italia che cambia lentamente, tra calo demografico e invecchiamento progressivo. Dentro questo quadro nazionale emergono però realtà locali molto diverse tra loro, capaci di raccontare storie opposte; alcuni Comuni, infatti, mostrano una vitalità inattesa, altri concentrano in pochi chilometri il volto più anziano del Paese.

Qual è il Comune più giovane d’Italia e qual è l’età media

Nel mosaico disegnato dai dati ufficiali Istat, le differenze territoriali diventano una chiave di lettura preziosa per comprendere come vivono, crescono o resistono le comunità italiane.

Tra i dati più significativi emersi dal censimento, uno riguarda l’età media della popolazione a livello comunale. In questo scenario, Ordona, in provincia di Foggia, si è confermato come il Comune più giovane d’Italia, con un’età media nettamente inferiore rispetto al dato nazionale. Un primato che spicca in un Paese dove l’età media complessiva ha continuato a salire.

Ordona rappresenta un’eccezione all’interno di un contesto demografico segnato dalla diminuzione dei giovani e dall’aumento degli anziani. Qui la struttura per età mostra una presenza più consistente di famiglie giovani, bambini e adulti in età attiva.

Un dato che assume ancora più valore se confrontato con il Mezzogiorno nel suo complesso, area in cui il calo demografico resta marcato. Sulla giovinezza demografica di questo Comune incide la storia recente del territorio, così come una composizione della popolazione che ha beneficiato nel tempo di una maggiore stabilità familiare. In un’Italia in cui la quota di residenti tra 0 e 14 anni continua a ridursi, Ordona si colloca in controtendenza, un caso di studio significativo.

Questo dato si inserisce inoltre nel quadro più ampio che vede alcune aree del Sud mantenere, nonostante tutto, una struttura demografica relativamente più giovane rispetto ad altre zone del Paese. La Campania, ad esempio, resta la regione con l’età media più bassa, pur registrando anch’essa un progressivo invecchiamento. Ordona, in questo contesto, amplifica una dinamica che altrove si sta lentamente spegnendo.

Qual è il Comune più anziano d’Italia e qual è l’età media

All’estremo opposto si colloca Villa Santa Lucia degli Abruzzi, piccolo Comune della provincia dell’Aquila, che ha fatto registrare l’età media più alta d’Italia. Qui la popolazione residente è composta in larga parte da anziani, con una presenza ridottissima di giovani e bambini, un dato che racconta una storia ben diversa rispetto a quella del Comune pugliese.

La vecchiaia demografica di Villa Santa Lucia degli Abruzzi si lega a due fattori principali: lo spopolamento progressivo e la maggiore longevità della popolazione rimasta. Come avvenuto in molti centri montani e nelle aree interne dell’Appennino, nel tempo i giovani hanno lasciato il territorio in cerca di opportunità lavorative e servizi, riducendo drasticamente il ricambio generazionale.

Il risultato è un Comune con pochissimi abitanti e un’età media che supera di molto quella nazionale. In queste realtà, il rapporto tra anziani e bambini diventa fortemente sbilanciato, riflettendo uno dei fenomeni più evidenti emersi dal censimento: l’aumento dei grandi anziani, ovvero delle persone con più di 85 anni.

Nei Comuni più anziani, la vita quotidiana, i servizi e le esigenze della comunità ruotano attorno a una popolazione fragile, spesso isolata, che rappresenta la memoria vivente del territorio ma anche una sfida per il futuro.