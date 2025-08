Quali sono le mete più economiche per compare casa al mare in Italia: ecco la classifica delle località con i prezzi più bassi al metro quadrato

La casa al mare rappresenta un sogno per tanti italiani: un luogo dove potersi rifugiare d’estate e passare le vacanze lontani dalla routine quotidiana e perché no, anche qualche fine settimana durante il resto dell’anno, quando il meteo lo consente.

Un report di Idealista, portale leader nel campo degli annunci immobiliari, ha stilato la classifica delle località con i prezzi più bassi per comprare casa al mare in Italia. Nella graduatoria non troviamo le mete più gettonate del nostro Paese, perché essendo tali sono caratterizzate da prezzi più alti: al contrario ci sono località in molti casi meno conosciute ma altrettanto belle e suggestive, con costi decisamente più abbordabili.

Quali sono le mete più economiche dove comprare casa al mare in Italia

Al primo posto della classifica dedicata alle mete più economiche dove comprare casa al mare in Italia troviamo San Pietro Vernotico, comune della provincia di Brindisi dove il prezzo delle case in vendita è di 544 euro al metro quadrato.

Seconda posizione per Crosia, in provincia di Cosenza: il prezzo medio è di 559 euro al metro quadrato per il comune incastonato nelle valli formate dal fiume Trionto e dal Torrente Fiumarella. Sul gradino più basso del podio, invece, si piazza San Nicandro Garganico: comprare una casa coste in media 564 euro al metro quadrato nel comune della provincia di Foggia che comprende anche Torre Mileto, nota località balneare del mar Adriatico.

Un altro comune della provincia di Cosenza occupa la quarta posizione della classifica stilata da Idealista: si tratta di Corigliano-Rossano che vanta spiagge premiate con la Bandiera Blu del 2025 e un prezzo medio di 617 euro al metro quadrato per le abitazioni. Stessa posizione e medesimo prezzo per Priolo Gargallo, situato nel territorio della provincia di Siracusa.

Sesto posto per Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina: la media, stando alla ricerca condotta da Idealista, è di 623 euro al metro quadrato. In settima posizione troviamo Gioia Tauro (provincia di Reggio Calabria) con 629 euro al metro quadrato, mentre all’ottavo posto c’è Cattolica Eraclea (provincia di Agrigento) con 634 euro al metro quadrato. Chiudono la top ten Falconara Albanese (provincia di Cosenza) e Cirò Marina (provincia di Crotone) rispettivamente con 657 e 660 euro al metro quadrato.

Complessivamente, in base ai dati del report pubblicato da parte di Idealista, sono cento i comuni italiani nei pressi delle coste che non superano il prezzo medio di 1.000 euro al metro quadrato per le case in vendita. La maggior parte delle località al di sotto di quella cifra si trova nelle regioni del Sud e sono solo tre i paesi al Centro o al Nord: Porto Viro e Porto Tolle, entrambi in provincia di Rovigo, e Tolfa che appartiene al territorio della città metropolitana di Roma.

La classifica