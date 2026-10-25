Come viaggiare in Italia ed errori da non fare: i consigli virali

Dai treni alle abitudini locali, i consigli virali di due viaggiatori spiegano come viaggiare in Italia e quali errori evitare durante le vacanze

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Capire come viaggiare in Italia e quali errori evitare può essere meno semplice di quanto sembri, soprattutto per chi arriva dall’estero, e a dimostrarlo è il successo di un progetto digitale che risponde alle domande dei turisti stranieri e ha già conquistato milioni di visualizzazioni.

Come è nata la guida per viaggiare in Italia diventata virale

Dove si può trovare un bagno pubblico durante una visita in una città italiana? Come comportarsi se ci si ammala durante le vacanze? Sono alcune delle questioni affrontate da Travel Addicts Life, il progetto ideato dal canadese Rick Orford e dall’emiliano Andrea Spallanzani, che hanno trasformato la loro esperienza di viaggiatori in una guida digitale dedicata soprattutto al pubblico internazionale.

Il loro canale YouTube in lingua inglese ha raggiunto 4,5 milioni di visualizzazioni, mentre la comunità che si è sviluppata intorno al progetto conta circa 300mila viaggiatori; un risultato costruito attraverso contenuti che spiegano le abitudini italiane dal punto di vista di chi deve organizzare un soggiorno e confrontarsi con consuetudini differenti da quelle del proprio Paese.

La storia dell’iniziativa cominciò nel 2017, con la creazione di un gruppo Facebook, ma fu durante la pandemia che i contenuti iniziarono a ottenere maggiore attenzione. Nel 2020, quando gli spostamenti internazionali erano fortemente limitati, i video offrivano la possibilità di conoscere nuove destinazioni e raccogliere informazioni in vista di futuri viaggi.

A rendere particolare il progetto è anche la storia dei due fondatori. Andrea si trasferì a Vancouver nel 2000, città d’origine di Rick, e dopo quasi vent’anni trascorsi insieme in Canada i due decisero di stabilirsi in Italia. Dal 2018 vivono a Sassuolo, in Emilia-Romagna, da dove partono per esplorare località italiane e destinazioni internazionali.

Il loro bagaglio di esperienze comprende viaggi dall’Alaska all’Antartide, oltre a numerose crociere che documentano e recensiscono dopo averle effettuate a proprie spese. Attraverso il sito web e i canali social, condividono informazioni utili anche sulle differenze tra le compagnie di navigazione, comprese le particolarità del servizio sulle navi italiane.

Quali sono gli errori da evitare durante una vacanza in Italia

Tra gli argomenti più frequenti nei video di Rick e Andrea ci sono le difficoltà pratiche che possono presentarsi durante una vacanza. Un esempio riguarda Venezia, dove la scelta della stazione ferroviaria può creare confusione. Scendere a Mestre anziché a Venezia Santa Lucia significa infatti arrivare in un punto diverso rispetto al centro storico lagunare, con la necessità di organizzare un ulteriore spostamento.

Anche la preparazione della valigia merita attenzione, e i due autori suggeriscono di evitare i bagagli troppo pesanti quando si visita Venezia e invitano a considerare con cura le calzature, segnalando i sandali tra le scelte meno indicate.

Un’altra raccomandazione riguarda il comportamento negli spazi pubblici, con particolare riferimento all’abitudine di consumare cibo sui gradini della città.

I consigli per i turisti in Italia affrontano inoltre l’acquisto dei biglietti ferroviari e i trasferimenti dagli aeroporti, due aspetti che richiedono una certa familiarità con i collegamenti locali.

Nei contenuti trovano spazio anche suggerimenti per contenere le spese e indicazioni utili per organizzare gli itinerari attraverso strumenti e liste di controllo disponibili nel progetto.

C’è poi una parte dedicata ai pregiudizi sulle destinazioni italiane; tra gli esempi citati da ‘AGI’ compare Napoli, città sulla quale i due autori cercano di ridimensionare la percezione di pericolosità diffusa tra alcuni viaggiatori stranieri.

Uno dei suggerimenti principali riguarda però il tempo da dedicare al viaggio, tanto che si raccomanda di rinunciare all’idea di visitare tutta l’Italia in un’unica vacanza, ricordando che persino chi vi abita ha ancora moltissimi luoghi da scoprire.

Rick Orford invita invece i visitatori ad avvicinarsi alle abitudini locali, dedicando spazio alla gastronomia del territorio e ai vini delle diverse regioni.