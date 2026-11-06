Come saranno gli appartamenti nella nuova Torre Velasca a Milano

Alla scoperta dei nuovi appartamenti della Torre Velasca di Milano: ecco come saranno tra atmosfere borghesi, terrazze panoramiche e servizi di lusso

Come saranno i nuovi appartamenti della Torre Velasca di Milano firmati da Matteo Thun, tra atmosfere borghesi, terrazze panoramiche e servizi a cinque stelle.

La Torre Velasca di Milano si rinnova: come saranno gli appartamenti

Matteo Thun & Partners ha riprogettato 72 appartamenti della Torre Velasca di Milano destinati a soggiorni di media e lunga durata. L’intervento negli interni dello storico edificio meneghino è parte di Mett Suites & Residences, una formula che combina la residenza privata con i servizi di ospitalità di alto livello.

Lo studio ha optato per la conservazione di molti dei caratteri e degli elementi originali e si è confrontato con il Ministero della Cultura per introdurre alcune modifiche, senza compromettere il design. Tra gli interventi di modifica si segnala la parziale rimozione di una partizione nella zona giorno, che ha consentito di ricavare un angolo bar; sono stati mantenuti, invece, gli ambienti destinati alla cucina e al bagno.

Il rispetto degli elementi originali è un punto cardine del progetto: le piastrelle dei bagni e delle cucine, le porte, i serramenti e le logge sono state conservate, mentre i nuovi interventi riprendono materiali e colori tipici della Torre Velasca, uno degli edifici più caratteristici dello skyline di Milano.

Il confronto con il Ministero della Cultura ha permesso allo studio di rimuovere parzialmente una parete della cucina per introdurre un bancone da cocktail, riferimento alla tradizione domestica meneghina; questa soluzione mette in comunicazione diretta la cucina e il soggiorno, oltre a favorire l’ingresso della luce naturale, rendendo gli spazi più conviviali.

L’atmosfera degli appartamenti richiama quelle delle case borghesi di Milano del secondo Novecento, con riferimenti di design che appartengono anche ad altri decenni. I divani del soggiorno sono stati realizzati su misura da Molteni&C e si accompagnano ai tavolini dello stesso marchio, sviluppati attraverso combinazioni inedite di materiali.

È stata dedicata una particolare attenzione al rapporto tra interno ed esterno: le finestre sono incorniciate da legno scuro, mentre le terrazze sono rivestite di piastrelle blu o verdi. Il lavoro di Matteo Thun & Partners, inoltre, non si limita agli appartamenti, ma comprende anche la reception, la lobby e i corridoi nella parte retrostante del piano terra.

I lavori di restauro della Torre Velasca

Tra il 2024 e il 2025 la Torre Velasca di Milano è stata protagonista di un importante progetto di restauro e riqualificazione urbana: i lavori comprendevano anche la riqualificazione della piazza antistante, destinata a diventare una zona pedonale.

Il progetto è stato ideato con l’obiettivo di preservare l’eredità storica dell’edificio e reinterpretarla in chiave contemporanea, attraverso interventi di restauro conservativo degli esterni e di completa ristrutturazione degli interni.

I lavori hanno permesso di recuperare l’iconico colore rosa-grigio originario del grattacielo grazie all’utilizzo di uno speciale legante; l’edificio è stato anche oggetto di un profondo efficientamento energetico, raggiungendo la nuova certificazione LEED Gold.

Con i recenti interventi di riqualificazione e restauro, dunque, le facciate della Torre Velasca hanno recuperato il colore originario, gli impianti sono stati rinnovati e la piazza ai piedi del grattacielo milanese è diventata uno spazio pedonale, arricchito di verde.