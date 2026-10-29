Come sarà il nuovo San Siro, lo "stadio più tecnologico d'Italia"

Le anticipazioni su come sarà il nuovo stadio San Siro: l'impianto che sorgerà nell'area dell'attuale Meazza sarà "lo stadio più tecnologico d'Italia"

Prosegue la marcia di avvicinamento alla presentazione del progetto del nuovo stadio di Milano, l’impianto di Inter e Milan che sorgerà nell’area dell’attuale San Siro: scopriamo come sarà.

Il nuovo San Siro sarà lo stadio più tecnologico d’Italia

La prima pietra deve ancora essere posata ma il nuovo San Siro, che andrà a sostituire l’attuale Meazza, è già stato definito come lo “stadio più tecnologico d’Italia“. L’impianto avrà sistemi all’avanguardia in ogni angolo, a partire dai maxischermi di ultima generazione; tra il primo e il secondo anello, poi, correranno dei led luminosi in cui verranno mostrate immagini delle partite, statistiche in tempo reale e pubblicità.

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan e l’Inter hanno previsto un budget di circa 100 milioni di euro per l’isolamento dell’impianto: il nuovo stadio sarà insonorizzato il più possibile per ridurre l’impatto acustico all’esterno, in modo particolare sulle abitazioni di via Tesio, lontane poco più di 70 metri dalla futura casa di rossoneri e nerazzurri.

L’impianto che sorgerà nella stessa area dell’attuale Meazza porterà la firma di Norman Foster, architetto di fama mondiale noto per aver progettato diversi dei migliori stadi al mondo, su tutti il nuovo Wembley realizzato nel 2007 insieme allo Studio Populos.

L’investimento complessivo per la costruzione del nuovo stadio e la riqualificazione dell’area circostante si aggira sui due miliardi di euro: a livello tecnologico sarà di grande impatto anche la facciata esterna, caratterizzata da un sistema di illuminazione a led che consentirà di colorare lo stadio con i colori della squadra di casa, una soluzione simile a quella dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera che si tingeva di rosso quando giocava il Bayern Monaco e di celeste prima delle partite del Monaco 1860, club che nel 2017 si è poi trasferito al Grunwalder Stadion.

Grande attenzione è stata dedicata all’accessibilità dell’impianto: le persone con disabilità potranno raggiungere qualsiasi settore dello stadio grazie alla presenza di percorsi dedicati e un sistema di ascensori; per gli spettatori di alcuni settori premium, inoltre, è previsto l’accesso al Tunnel Club, uno spazio con vetrate da cui assistere all’ingresso dei giocatori in campo.

Cosa sappiamo su come sarà il nuovo stadio San Siro

In attesa di conoscere nei dettagli il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, sono diversi i particolari già resi noti a cominciare dalla forma: l’impianto sarà di forma ovalizzata e non più rettangolare come l’attuale Giuseppe Meazza.

La capienza sarà di 71.500 spettatori, più dei 60.000 inizialmente previsti. Di recente sono stati annunciati anche i particolari relativi all’altezza: sarà leggermente inferiore ai 60 metri; in aumento in posti hospitality, tra gli 8.000 e i 13.000 a seconda del livello di esclusività, con aziende che potranno affittare sky boxe sale private.

Il nome del nuovo stadio di Milano non è ancora stato deciso e probabilmente sarà legato a un main sponsor; l’inclinazione delle curve sarà di 37 gradi, come la Sudtribune del Westfalenstadion di Dortmund, l’impianto casalingo della squadra tedesca del Borussia Dortmund. L’impianto sarà rialzato e sorgerà su un podio, soluzione fondamentale per costruire un’area destinata ai parcheggi sotto il campo.