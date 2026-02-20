Come sarà la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e gli ospiti

Tutto pronto per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: il programma e gli ospiti dell'evento all'Arena di Verona

I Cinque Cerchi campeggiano all’esterno dell’Arena di Verona, teatro della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che andrà in scena domenica 22 febbraio. Al pari della Cerimonia d’Apertura andata di San Siro, anche quello veronese si annuncia come un grande show che terrà incollati agli schermi milioni di spettatori in tutto il mondo: scopriamo il programma e tutti gli ospiti.

Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: ospiti e programma

Cala il sipario sulla XXV edizione di Giochi Invernali che ha visto l’Italia fare incetta di medaglie e superare il precedente record di Lillehammer 1994. Il gran finale renderà omaggio a tutti gli atleti che hanno onorato la manifestazione: la location scelta per l’evento è l’Arena di Verona, pronta a illuminarsi per uno spettacolo unico ed emozionante.

Tra gli ospiti più attesi della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina troviamo sicuramente Achille Lauro: il cantante, nato proprio a Verona e cresciuto a Roma, si prepara a salire sul palco ed esibirsi davanti al pubblico dell’Arena, dopo essere stato uno dei tanti tedofori vip che hanno portato la Torcia Olimpica nel lungo percorso in giro per l’Italia.

Grande attesa anche per la presenza di Benedetta Porcaroli, giovane attrice italiana che nel corso della sua carriera, nonostante la giovane età ha mostrato subito una notevole versatilità, passando da un genere cinematografico all’altro. Nominata due volte ai David di Donatello per le sue interpretazioni in ’18 regali’ e ‘Amanda’, Benedetta Porcaroli è stata acclamata durante l’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha ricevuto una nomination come miglior attrice protagonista per la prova offerta nella serie tv ‘Il Gattopardo’.

Un altro ospite annunciato nei giorni scorsi è Roberto Bolle: il ballerino classe 1975, primo nella storia a diventare contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York interpreterà il linguaggio della danza, regalando un’esibizione ideata appositamente per gli spazi dell’Arena di Verona.

A far scatenare il pubblico dell’Arena di Verona e anche gli spettatori a casa ci sarà Gabry Ponte, dj e icona mondiale della musica dance ed elettronica: ex membro degli Eiffel 65, gruppo che negli anni Novanta ha dominato le classifiche internazionali con la hit ‘Blue (Da Ba Dee)’, Gabry Ponte è reduce dal grande successo di ‘Tutta l’Italia’, brano usato come jingle del Festival di Sanremo 2025.

I portabandiera italiani alla Cerimonia di chiusura

Nelle scorse ore sono stati annunciati i portabandiera italiani alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: il Coni ha deciso di affidare a Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto l’onore di portare la bandiera dell’Italia nell’atto conclusivo della manifestazione.

Entrambi hanno contribuito al bottino del team azzurro ai Giochi Invernali. Lisa Vittozzi ha conquistato due medaglie: l’oro nella 10 km inseguimento femminile di biathlon e l’argento nella staffetta 4×6 km mista di biathlon insieme a Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Davide Ghiotto, invece, ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità, salendo sul gradino più alto del podio insieme a Michele Malfatti e Andrea Giovannini.

Nel corso della cerimonia ci sarà la sfilata degli atleti, lo spegnimento del braciere e il passaggio di consegne alle prossime Olimpiadi Invernli che si terranno nel 2030 sulle Alpi Francesi.