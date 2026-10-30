Come e quando vedere l'Asteroide di Halloween dall'Italia

In arrivo l'Asteroide di Halloween: tutto quello che c'è da sapere sul corpo celeste che si avvicina alla Terra e sugli altri eventi di novembre

In arrivo un fenomeno celeste in vista di Halloween: nella notte di sabato 31 ottobre, l’asteroide 2025 UK9 passerà vicino alla Terra, raggiungendo la minima distanza stimata intorno ai 315.000 chilometri.

Quando e come vedere l’Asteroide di Halloween in Italia

Quello che è stato ribattezzato come l‘Asteroide di Halloween è un piccolo corpo roccioso con un diametro stimato tra i 3 e i 7 metri: la sua scoperta è avvenuta il 28 ottobre del 2025 grazie al programma Mt. Lemmon Survey, nell’ambito del Catalina Sky Survey dell’Università dell’Arizona, negli Stati Uniti d’America.

In base alle previsioni della NASA, l’asteroide viaggerà a una velocità di circa 28.000 chilometri orari rispetto alla Terra, raggiungendo il punto massimo di avvicinamento durante le prime ore di sabato 31 ottobre 2026.

Gianluca Masi, astrofisico e responsabile del Virtual Telescope, ha parlato così dell’arrivo dell’asteroide 2025 UK9, ribattezzato come l’Asteroide di Halloween, e anche del passaggio dell’altro asteroide denominato 2002 VE68:

“C’è ancora un po’ di incertezza sull’orario del passaggio ravvicinato e anche su valore esatto della minima distanza dalla Terra, perché finora questo asteroide è stato osservato poco – le parole dell’astrofisico riportate da ‘Ansa – è stato seguito solo per un paio di giorni: l’arco orbitale percorso in un periodo così ristretto non ha permesso di calcolare con esattezza la posizione in cui si sarebbe trovato poi a distanza di un anno”.

Le dimensioni dell’Asteroide di Halloween sono modeste e per tale motivo non ci sono indicazioni di un’emergenza per la terra; il corpo celeste non sarà visibile a occhio nudo, essendo troppo piccolo e non abbastanza luminoso per regalare una scia nel cielo.

A proposito dell’asteroide 2002 VE68, Gianluca Masi ha spiegato che c’è meno incertezza sul suo passaggio, previsto alle ore 20.10 del 2 novembre: “Ha un diametro compreso tra 200 e 450 metri e passerà a poco più di 600mila chilometri di distanza, sempre calcolati dal centro della Terra. A ridosso del momento della minima distanza dalla Terra, l’asteroide sarà osservabile alle nostre latitudini: sarà molto alto nel cielo, nella costellazione di Andromeda, ma non apparirà particolarmente brillante. Per questo motivo sarà osservabile con strumenti amatoriali solo mediante riprese fotografiche”.

Superluna e sciami di meteoriti: gli eventi celesti di novembre 2026

Novembre si annuncia come un mese pieno di eventi celesti, visibili grazie alle lunghe ore di buio invernali. Su ‘Adnkronos’ viene riportato che alla mezzanotte tra il 2 e il 3 novembre, la Luna, Giove e Marte saranno allineati sull’orizzonte orientale e si sposteranno sempre più in alto nel cielo fino all’arrivo dell’alba.

Nella notte tra il 4 e il 5 novembre e tra l’11 e il 12, arriveranno due sciami di meteoriti, vale a dire le Tauridi meridionali e le Tauridi settentrionali; un altro sciame di meteoriti, quello delle Leonidi, si verificherà tra il 17 e il 18 novembre, sarà attivo per tutto il mese e visibile superata la mezzanotte.

Un’altra data da segnare sul calendario è quella del 24 novembre che coincide con la Superluna: in arrivo un fenomeno che si verifica quando l’orbita lunare si avvicina alla Terra più del solito, con la luna che risulterà più grande e luminosa; il momento migliore per godersi lo spettacolo può essere verso l’alba o al tramonto, quando il satellite della Terra apparirà all’orizzonte molto più grande e si colorerà di arancione.