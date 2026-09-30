Inaugurata solo qualche mese fa, la nuova stazione della metropolitana Colosseo a Roma è una tra le più belle al mondo: scopriamo la classifica

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Colosseo – Fori Imperiali non è solo una stazione, bensì un vero e proprio museo che racconta la storia archeologica di una delle zone più belle di Roma: la nuova fermata della linea C della metropolitana della capitale finisce nella classifica del Prix Versailles 2026, che premia le migliori opere architettoniche dell’anno. Tra le più suggestive stazioni al mondo, in realtà, spicca anche un’altra italiana: scopriamo qualcosa in più.

La stazione-museo Colosseo a Roma

L’ultima edizione del Prix Versailles, che ogni anno stila la classifica dei migliori nuovi progetti architettonici al mondo, punta la sua attenzione anche sulle stazioni: tra le sette premiate per il 2026, ci sono anche due infrastrutture italiane, entrambe inaugurate soltanto pochi mesi fa. La prima è la stazione della metropolitana Colosseo – Fori Imperiali, nuova fermata della linea C a Roma. I lavori, iniziati nel 2013, si sono conclusi lo scorso anno e il 16 dicembre 2025 si è tenuta l’inaugurazione, con l’apertura al pubblico del percorso museale che si snoda all’interno della stazione.

Durante gli scavi necessari per realizzare i quattro piani interrati della fermata della metropolitana, sono infatti stati rinvenuti numerosi reperti archeologici, testimoni dell’evoluzione dell’area circostante il Colosseo dal VI secolo fino all’età imperiale. Gli antichi manufatti, tra cui oggetti di vita quotidiana che permettono di ricostruire gli usi e le abitudini di coloro che popolavano il colle della Velia, sono ora esposti all’interno della stazione, liberamente fruibili da tutti i passeggeri che accedono alla linea C della metropolitana.

“Più che una stazione dentro un museo o un museo dentro una stazione, la struttura ha trasformato il viaggio in un’avventura archeologica, in cui la discesa del pubblico verso i binari è un vero tuffo nella storia della città e dove un oculo regala ai passeggeri in transito una vista inattesa sul Colosseo” – così il Prix Versailles descrive il gioiello architettonico della capitale, un vero e proprio sito archeologico disponibile a turisti e residenti.

La stazione Monte Sant’Angelo a Napoli

Ma la stazione Colosseo – Fori Imperiali non è l’unica italiana ad aver ottenuto il riconoscimento. Il Prix Versailles premia anche la nuova stazione di Monte Sant’Angelo a Napoli, parte della linea 7 della metropolitana che collega il quartiere di Soccavo con l’area universitaria di Monte Sant’Angelo, nei pressi di Fuorigrotta. L’opera architettonica, firmata da Anish Kapoor, è stata inaugurata l’11 settembre 2025 ed è stata aperta al pubblico due mesi dopo. Come riporta”EuroNews”, la stazione sembra “una scultura in cui il pubblico può entrare, richiama alla mente il Vesuvio, una grotta e la leggenda della Sibilla Cumana”.

Le altre stazioni più belle del mondo

Non ci resta che scoprire quali sono le altre stazioni premiate dal Prix Versailles 2026 come le più belle al mondo. Oltre alle stazioni italiane (Colosseo – Fori Imperiali a Roma e Monte Sant’Angelo a Napoli), in classifica spicca la Gare Lyon Part-Dieu – l’unica altra europea ad aver ottenuto il riconoscimento. I lavori sono durati dieci anni, al termine dei quali la stazione si è trasformata in uno spazio comunitario, un “ampio hub multimodale” che porta la firma degli studi di architettura AREP e L’AUC.

Vengono poi premiati la Town Hall Station di Melbourne (Australia), la National Museum Station e la Western Station di Riyad (Arabia Saudita) e il LAX – Metro Transit Center di Los Angeles (Stati Uniti).